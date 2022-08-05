Лавров фразой «пуговицы на месте» ответил на вопрос о Блинкене

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото: Andrew Harnik / AP)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе министерских мероприятий АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Камбодже не проявил заинтересованность в контакте по вопросу об обмене заключенными между Россией и США, заявил в ходе пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров. Трансляция велась на YouTube.

«Я не видел, чтобы он [госсекретарь Энтони Блинкен] был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте», — сказал он.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC заявил, что Блинкен будет искать контакта Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже и «поймает его за пуговицу», если будет такая возможность. Госсекретарь, уточнил Кирби, собрался обсудить с российским министром обмен заключенными.

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