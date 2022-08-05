Посольство заявило об «охоте» США на выезжающих за рубеж россиян

США с 2008 года «охотятся» на выезжающих за границу граждан России, заявило российское посольство в этой стране в Telegram, комментируя вынесенный Химкинским судом приговор в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая получила девять лет тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

«Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 г. зафиксировано более 50 таких случаев», — указали российские дипломаты. Также, по их данным, в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около сотни «росграждан».

«Большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений. <...> [Россияне] подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов», — указали в посольстве. Также там отметили, что многих российских граждан склоняли к даче признательных показаний и сделке со следствием, «несмотря на надуманность обвинений», а при отказе приговаривали «к значительным тюремным срокам».

В этой связи приговор Грайнер посольство назвало полностью соответствующим «букве и духу российского законодательства», поскольку в России, в отличие от США, употребление наркотиков «не легализовано». Критику приговора (так, американский президент Джо Байден назвал его «неприемлемым») посольство сочло «передергиванием фактов и искажением информации».

Грайнер, двукратную олимпийскую чемпионку, которая в России играла за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК, задержали в феврале этого года в аэропорту Шереметьево после обнаружения в ее багаже картриджей к вейпам с гашишным маслом. Против нее возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в значительном размере). 4 августа суд приговорил ее к девяти годам заключения и штрафу в 1 млн руб. Юристы спортсменки заявили, что обжалуют приговор.



Вашингтон в конце июля, как сообщал телеканал СNN, предложил Москве обмен: Грайнер и Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, — на осужденного в США Виктора Бута, получившего 25 лет тюрьмы за торговлю оружием. Позднее канал отметил, что российская сторона предложила включить в процесс обмена бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, которого в Берлине приговорили к пожизненному заключению за убийство.

28 июля Кремль сообщил, что договоренностей по данному вопросу нет. 3 августа Белый дом призвал Россию принять предложение об обмене.