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США призвали Россию согласиться на предложение по обмену заключенными

Джон Кирби: США призывают Россию принять предложения по обмену заключенными
Джон Кирби подчеркнул, что предложение США по обмену заключенными было сделано искренне, и призвал Россию принять его. Ранее в Вашингтоне заявили о встречном предложении Москвы, которое сочли несерьезным
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Susan Walsh / AP)

Соединенные Штаты призывают Россию принять предложение, касающееся обмена заключенными, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы сделали серьезное предложение <...> и призываем российскую сторону его принять, потому что оно было сделано искренне», — сказал он, отметив, что Вашингтон не хотел бы обсуждать детали публично.

США хотят, чтобы Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, и баскетболистка Бриттни Грайнер, обвиненная в контрабанде наркотиков, вернулись домой, добавил Кирби.

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Карин Жан-Пьер

В конце июля СNN сообщил о предложении Белого дома обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута (его приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием; предприниматель не признает вину) на Уилана и Грайнер. Как отмечал госсекретарь Энтони Блинкен, предложения утвердил президент США Джо Байден. Он отказался раскрыть детали, чтобы увеличить шансы на успех сделки.

Позднее CNN сообщил, что Россия предложила включить в процесс обмена бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова — он приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в 2019 году. По данным канала, Вашингтон направил Берлину запрос, чтобы узнать, готовы ли в Германии рассмотреть такую возможность.

В Кремле заявили, что Москва не заключала с Вашингтоном каких-либо договоренностей на эту тему. 29 июля Блинкен обсудил вопрос обмена заключенными с главой МИД России Сергеем Лавровым. Вскоре после этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США получили от России встречные предложения, но считают их несерьезными. Раскрывать детали она не стала. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что «любые информационные обмены по этой теме должны быть секретными, без мегафонной дипломатии».

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