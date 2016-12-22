СМИ сообщили о доставке тел погибших в ЦАР журналистов в Москву

Самолет авиакомпании Air France доставил в Москву тела убитых в Центральноафриканской Республике участников российской съемочной группы: военного корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, сообщает «Интерфакс».
Как рассказал агентству информированный источник, в ближайшее время тела погибших журналистов будут доставлены в морг и к их осмотру приступят сотрудники Следственного комитета России.
Ранее 3 августа временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Томаков рассказал, что самолет с телами погибших вылетел из столицы ЦАР Банги в Париж. Он уточнил тогда, что тела должны доставить в Россию в ночь на 5 августа.
Как рассказала агентству жена Джемаля Ирина Гордиенко, тела будут переданы родственникам после того, как Следственный комитет проведет судебно-медицинскую экспертизу. «Тела доставят ориентировочно в воскресенье. Процедура прохождения таможни тел в гробах занимает просто технически довольно долгое время, и пока непонятно, сколько она может занять. Кроме того, Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу, это тоже формальная процедура, которая занимает определенное время», — рассказала она.