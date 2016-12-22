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СМИ сообщили о доставке тел погибших в ЦАР журналистов в Москву
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СМИ сообщили о доставке тел погибших в ЦАР журналистов в Москву
Гибель журналистов в ЦАР, 00:45
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СМИ сообщили о доставке тел погибших в ЦАР журналистов в Москву
Тела убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов доставили в Москву. Самолет рейса 1144 авиакомпании Air France с телами погибших россиян, вылетевший из Парижа, приземлился в аэропорту Шереметьево
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Самолет авиакомпании Air France доставил в Москву тела убитых в Центральноафриканской Республике участников российской съемочной группы: военного корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству информированный источник, в ближайшее время тела погибших журналистов будут доставлены в морг и к их осмотру приступят сотрудники Следственного комитета России.

Ранее 3 августа временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Томаков рассказал, что самолет с телами погибших вылетел из столицы ЦАР Банги в Париж. Он уточнил тогда, что тела должны доставить в Россию в ночь на 5 августа.

Как рассказала агентству жена Джемаля Ирина Гордиенко, тела будут переданы родственникам после того, как Следственный комитет проведет судебно-медицинскую экспертизу. «Тела доставят ориентировочно в воскресенье. Процедура прохождения таможни тел в гробах занимает просто технически довольно долгое время, и пока непонятно, сколько она может занять. Кроме того, Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу, это тоже формальная процедура, которая занимает определенное время», — рассказала она.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ЦАР , журналисты , погибшие
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