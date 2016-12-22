Самолет с телами убитых в ЦАР журналистов вылетел в Париж

Самолет, на котором находятся тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов, вылетел из Банги и направляется в Париж, сообщил временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков, передает ТАСС.

Ожидается, что тела доставят в Россию в ночь на 5 августа.

РБК направил запрос в посольство России в Центральноафриканской Республике.

В ЦАР в ночь на 31 июля были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела нашли 1 августа и доставили в госпиталь в столице ЦАР — городе Банги.

Министр по вопросам СМИ и коммуникаций в правительстве страны Анж Максим Казаги сообщил РБК, что у погибших была туристическая виза, они не связались с властями и не уведомляли о том, что приехали снимать. По словам чиновника, они заказали машину и водителя и поехали по маршруту, который пролегал через территории, где действуют вооруженные группировки.

По словам чиновника, через некоторое время движение перегородили люди, говорившие по-арабски. Эти люди пытались отобрать автомобиль, журналисты сопротивлялись.

Журналисты по заданию Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского направились снимать документальный фильм о деятельности российской частной военной компании в стране. Главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин сказал РБК, что на месте убийства не нашли аппаратуры, которая была у погибших с собой.