Захарова назвала искаженной информацию о российских инструкторах в ЦАР

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что информация о российский инструкторах в Центральноафриканской Республике (ЦАР) «грубо извращается». Об этом она сказала на брифинге в Москве. Соответствующее видео выложено на странице министерства в Facebook.



По ее словам, 175 российских инструкторов находятся на территории ЦАР на законных основаниях по просьбе президента страны. Она отметила, что 170 из них — гражданские и пятеро военных.

Захарова пояснила, что основной задачей российских инструкторов является обучение военных ЦАР обращаться с оружием и техническими средствами. Кроме того, российское Министерство обороны безвозмездно поставило вооружение Центральноафриканской Республике в январе-феврале, пояснила она, и добавила, что эти поставки были осуществлены в соответствии с международным правом и после одобрения Совета безопасности ООН.



Официальный представитель МИДа подчеркнула, что вооружение и инструкторы из России были направлены в Центральноафриканскую Республику на фоне «острой фазы военно-политического кризиса» в помощь властям страны. Захарова отметила, что российская сторона хочет помочь им реформировать сектор безопасности и повысить боеспособности военных.​





В четверг, 2 августа, эксперты ООН опубликовали доклад, в котором говорится, что 10 июня на сопровождаемых российскими инструкторами солдат правительственных военных сил в ЦАР напали бойцы группировки «Союз за мир в Центральной Африке». Два бойца правительственной армии и российский инструктор получили ранения.



В докладе отмечается, что инструкторы и власти ЦАР пытаются вести переговоры с боевиками. Так, советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности — российский гражданин, координирующий взаимодействие Москвы и Банги, — неоднократно встречался с лидерами повстанцев. В ходе встреч обсуждался в том числе вопрос разоружения и реинтеграции боевиков в общество при контроле местных властей. Повстанцы рассказали экспертам ООН, что видят эти переговоры как диалог «с иностранным партнером», но не с самими правительством республики. Кроме того, отмечается в докладе, боевики ужесточили свои позиции по отношению к властям ЦАР, поскольку опасаются, что из-за поддержки России они могут усилить давление на повстанцев.

По данным Le Monde, значительная часть гражданских инструкторов нанята двумя частными организациями — Sewa Security и Lobaye Ltd.