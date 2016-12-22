СМИ узнали о прибытии в Париж из ЦАР борта с телами погибших журналистов

Самолет, на борту которого находятся тела трех погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов, приземлился в Париже. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на портал аэропорта «Шарля де Голля».

На сайте парижского аэропорта отмечается, что в субботу, 4 августа, в столицу Франции приземлились два самолета из города Банги в ЦАР, а именно авиакомпаний Air France и KLM. На каком именно борте находится груз 200, телеканал не уточняет.



Как рассказал в пятницу, 3 августа, временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков, тела погибших журналистов будут доставлены на Родину в ночь с субботы на воскресенье 5 августа. Борт вылетел из Банги в Париж в пятницу, 3 августа.

О гибели трое российских журналистов были убиты в ЦАР 31 июля. Погибшими были российский корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела были обнаружены 1 августа. В министерстве иностранных дел России рассказали , что россияне были убиты во время попытки ограбления. Как рассказала Захарова, неизвестные напали на журналистов, чтобы захватить ценные вещи, в том числе их автомобиль.Джемаль, Радченко и Расторгуев направились в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о частной военной компании «Вагнер», рассказали в Центре управления расследованиями, который направил их в командировку.

Министр по вопросам СМИ и коммуникаций в правительстве ЦАР Анж Максим Казаги рассказал РБК, что погибшие журналисты прибыли в Республику по туристической визе и не связались с местными властями и не сообщили, что будут снимать фильм. Он отметил, что россияне взяли машину и водителя и поехали в места, где действуют вооруженные боевики. Им перегородили дорогу люди, говорившие по-арабски, и попытались отобрать машину. Журналисты оказали сопротивление. Главный редактор Центра управления расследования Андрей Коняхин сообщил РБК, что на месте убийства не была найдена аппаратура, которую погибшие журналисты взяли с собой.