Что известно об убийстве российских журналистов в центре Африки

Что привело в Центральноафриканскую Республику российских журналистов, кто может стоять за их убийством и каковы интересы Москвы в этой стране — разбирался РБК

Фото: Abdiqani Hassan / Reuters

​Что произошло

Во вторник, 31 июля, в Центральноафриканской Республике (ЦАР), вблизи города Сибю, были найдены тела трех российских журналистов — военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Рядом находилась изрешеченная пулями машина.

В нападении на россиян участвовали десять человек, все они были в тюрбанах и говорили по-арабски, заявил агентству Associated Press представитель администрации города Сибю Марселин Йойо. По его словам, журналисты погибли на месте. В живых остался только их водитель, со слов которого и удалось узнать подробности нападения.

Личности предполагаемых убийц россиян неизвестны, пишет издание Sud Ouest со ссылкой на источник в правоохранительных органах ЦАР. В среду полицейские ООН должны отправиться из столицы ЦАР Банги в Сибю, чтобы помочь местным правоохранительным органам в расследовании убийства россиян.

Как сообщили РБК в Центре управления расследованиями, с которым сотрудничали погибшие журналисты, в ЦАР они направились для съемок документального фильма о деятельности там российских частных военных компаний (ЧВК). Джемаль, Радченко и Расторгуев должны были провести в ЦАР чуть больше двух недель и вернуться 15 августа. Как рассказали РБК Андрей Коняхин и Анастасия Горшкова из Центра управления расследованиями, Джемаль, Радченко и Расторгуев прилетели из марокканской Касабланки в столицу ЦАР Банги в субботу, 28 июля. На следующий день они отправились в поместье Беренго, где находится открытая для посещения туристов могила одного из самых одиозных африканских диктаторов, императора ЦАР Жана-Беделе Бокассы (на территории поместья, по данным французской газеты Le Monde, находится база россиян, которые осуществляют охрану президента ЦАР). В поместье Джемаля, Радченко и Расторгуева не пустили, пояснив, что, чтобы пройти на его территорию, нужно иметь аккредитацию от Министерства обороны страны. Когда журналисты вернулись из поместья в гостиницу, их задержала полиция за якобы незаконное использование съемочной аппаратуры, но они откупились. В ночь на понедельник они по телефону общались с коллегами из Москвы — это был последний раз, когда они выходили на связь.

У группы было с собой как минимум два фотоаппарата, экшен-камеры, не менее шести жестких дисков, ноутбук, микрофоны и диктофоны и около $8,5 тыс. наличными, рассказал Коняхин. В понедельник россияне должны были поехать в город Бамбари, который находится в 400 км от столицы, — там они договорились встретиться с человеком по имени Мартин, консультантом из миссии ООН в ЦАР. Фамилия Мартина ни Коняхину, ни Горшковой неизвестна. Мартина им рекомендовали несколько европейских журналистов, работающих в ЦАР. Именно Мартин помог российским журналистам найти водителя. На сообщения РБК Мартин на момент написания материала не ответил.

По словам Горшковой, после того как стало известно о гибели журналистов, Мартин не отвечает на звонки и сообщения. Чтобы попасть в Бамбари, журналисты должны были доехать до Сибю и оттуда свернуть на восток, но вместо этого они почему-то поехали по дороге на север — в направлении города Кага-Бандоро, на которой в 23 км от Сибю и были убиты.

Фотографии тел погибших Коняхина и Горшкова получили накануне: благодаря этому родственники убитых смогли их опознать. На фотографиях, с которыми ознакомился корреспондент РБК, видны следы огнестрельных ранений. Однако у них нет ни одного снимка обнаруженной на месте убийства машины. Тела Джемаля, Радченко и Расторгуева доставят в Москву 3-4 августа.

Версии убийства

По факту убийства журналистов Следственный комитет России и правоохранительные органы ЦАР возбудили уголовные дела. Пока рассматриваются три версии произошедшего.

Источник в полиции ЦАР рассказал «Интерфаксу», что журналисты могли быть убиты в результате разбойного нападения. При этом неизвестно, забрали или нет нападавшие аппаратуру и деньги. В миссии ООН в этой стране (MINUSCA), чьи представители обнаружили тела журналистов, на вопрос РБК о вещах убитых не ответили. Как рассказала РБК представитель МИД России Мария Захарова, водитель погибших журналистов дал показания правоохранительным органам ЦАР. «Могу сказать, что водитель достаточно четко изложил суть произошедшего, описав его как бандитское нападение», — заявила она.

Другая версия заключается в том, что журналисты были убиты членами одного из вооруженных формирований. Как утверждает центральноафриканское издание CNC, утро в понедельник, 30 июля, жители города Дамара, находящегося на полпути из Банги в Сибю, потребовали ухода из окрестных территорий российских солдат, которые, по утверждению CNC, убили молодого местного жителя. Чтобы снизить накал протестов, в Дамару прибыл министр национальной безопасности страны, утверждает издание. CNC допускает, что именно местные жители могли стоять за нападением на российских журналистов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на радио ЦАР, к убийству репортеров могли быть причастны бойцы мусульманской группировки «Селека», ведущей борьбу против властей страны. В последние несколько месяцев боевики «Селеки» «ужесточили свою позицию» и начали активно вооружаться, в частности закупая оружие в Судане, говорится в докладе экспертов ООН, который был опубликован 31 июля.

По словам Захаровой, местные правоохранители проинформировали российских журналистов, что ехать на север от Сибю опасно для жизни. «Мы получили от правоохранительных органов ЦАР информацию о том, что журналистов предупредили, что дальнейшее продвижение может быть сопряжено с опасностью и нападениями, так как там заканчивается зона ответственности официальных правоохранительных органов ЦАР», — подчеркивает Захарова.

Фото: Palmares Centrafrique

Источники сайта Palmarescentrafrique сообщили, что журналисты сначала были похищены, допрошены, а потом убиты. Похитителями, по данным издания, были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров «Селека».

Безопасность журналистов По словам Захаровой, журналисты прибыли в ЦАР по туристическим визам и не уведомили о своем приезде посольство России и местные власти. Это решение в «Центре управления расследованиями» объяснили интересами расследования, а отсутствие охраны в поездке по охваченной конфликтом стране рекомендациями Мартина. Тот сказал, что договорился обо всем на блок-постах.



«Много советчиков про охрану. Погибшие журналисты — были партнерами в нашем проекте. Людьми с огромным опытом, которые знали, как и что надо делать. Смешно было бы мне что-то навязывать Джемалю. Мы продолжим расследование. И будет риск, и будут смелые люди. Такие люди меняют мир», — написал у себя в Twitter издатель «Центра управления расследованиями» Михаил Ходорковский. Российские СМИ, как правило, не имеют регламента по защите своих сотрудников в опасных ситуациях, в то время как у крупных западных СМИ соответствующие нормы есть. Например, все журналисты Би-би-си проходят специальный тренинг по работе в экстремальных условиях и оказанию медицинской помощи. При работе в горячих точках они используют мобильное приложение с тревожной кнопкой. Перед отъездом в командировку журналисты обязаны предоставить коллегам подробную информацию по маршруту и контактам гостиниц, водителей и с другими деталями поездки. Также им предоставляется реальное или дистанционное сопровождение так называемой High risk team (команды помощи в работе в опасных условиях), сотрудники которой принимают решения по целесообразности общения с теми или иными людьми и поведения в опасных для журналистов ситуациях. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал Госдуму принять закон о работе СМИ в горячих точках, тем самым почтив память погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов.

Европейский журналист, работающий в ЦАР около года и по соображениям безопасности попросивший не называть его имени, рассказал РБК, что последний случай гибели европейского корреспондента в республике имел место в 2014 году, когда была убита француженка-фрилансер Камилла Лепаж. По словам собеседника РБК, Джемаль, Радченко и Расторгуев выехали из Сибю примерно в 17:45 по местному времени. Вечернее время считается опасным для передвижений по стране, говорит он. По мнению собеседника РБК, повстанцы из «Селеки» в состоянии оценить политические последствия убийства иностранных журналистов, поэтому вряд ли пошли бы на такой шаг. Более вероятная причина нападения на журналистов, по его словам, — неоднозначное отношение местных жителей к оказываемой российскими инструкторами поддержке правительственной армии.

​Цветы и фотографии погибших журналистов у стены памяти в доме журналистов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Война, алмазы и уран: чем известна ЦАР

Центральноафриканская республика — одна из самых бедных стран Африки и всего мира. По данным Всемирного банка, ЦАР занимают пятую с конца строчку в рейтинге страна мира по ВВП на душу населения: этот показатель в 2017 году составил $418,4, что почти в четыре раза ниже среднего ВВП на душу населения для стран тропической Африки ($1553,8). ЦАР занимает и одно из последних мест по показателю ожидаемой продолжительности жизни. В 2016 году он составил 52 года. Население страны — 4,7 миллиона человек, более 75% из которых живут за чертой бедности.

Нынешняя фаза гражданского вооруженного конфликта в стране началась в 2013 году, когда отряды «Селеки» свергли президента Франсуа Бозизе, уточняет Би-би-си. После этого глава повстанцев Мишель Джотодия объявил о прекращении действия на территории страны Конституции. Это вызвало резко негативную реакцию международного сообщества. В сентябре 2014 года в ЦАР по решению Совета Безопасности ООН была введена MINUSCA. Первоочередной задачей миссии, как сообщается на ее сайте, стала защита гражданского населения. На сегодняшний день численность миссии составляет более 14 тыс. человек, из них чуть более 10 тыс. — солдаты, еще порядка 2 тыс. — представители полиции.

В 2015 году враждующие стороны провели форум по вопросам примирения, еще через год состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Фостен-Аршанж Туадера, обещавший обеспечить безопасность в стране. Положение в ЦАР все еще остается «хрупким», в некоторых областях происходят конфликты, жертвами которых порой становятся и миротворцы ООН, сказал РБК пресс-секретарь MINUSCA Владимир Монтейро​.

На территории Центральноафриканской Республики находятся месторождения алмазов, в том числе черных, которые добывают помимо ЦАР только в Бразилии, а также золота и урана. ЦАР занимает 10-е место в мире по добыче алмазов и 5-е место по запасам золота. Большая часть драгметаллов добывается местными старателями. Главным торговым партнером ЦАР является Франция.

ЦАР была поставщиком алмазов в СССР, а затем и в Россию. В 2013 году Кимберлийский процесс (утвержденная ООН в 2003 году схема для предотвращения поступления на рынок так называемых кровавых алмазов, добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке и их союзников, воюющих против законных правительств) наложил запрет на экспорт алмазов из ЦАР. В 2016 году запрет был частично снят, и ЦАР получила возможность поставлять алмазы из пяти зон, не затронутых конфликтом. Сведения об импорте алмазов из ЦАР в базе данных ФТС отсутствуют.

Фото: Baz Ratner / Reuters

Что Россия делает в ЦАР

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ослабил введенный им в 2013 году мораторий на поставку в ЦАР оружия, разрешив поставки туда российских вооружений. По данным AFP, в период с конца января до начала февраля в африканскую страну прибыли девять самолетов с оружием и амуницией из России. С января 2018 года в страну был введен российский контингент, представители которого тренируют два батальона местных солдат, каждый из них насчитывает 1,5 тыс. человек, отмечает AFP. Еще порядка 40 россиян обеспечивают защиту президента Туадера и консультируют его по вопросам безопасности, поясняет издание Ouest France.

Оказывая помощь ЦАР, Москва ставит своей целью «поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории», что, в конечном счете, должно привести к «нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта», говорил в январе этого года замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин. При этом дипломат не стал отрицать, что Россия заинтересована участвовать в проектах, «направленных на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР».

Контакты официальных лиц России и ЦАР активизировались в 2017 году. 9 октября прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров провел в Сочи встречу с президентом Фостен-Арканжем Туадера, который прибыл с частным визитом. Стороны договорились наращивать взаимодействие в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях и признали взаимовыгодность партнерства в освоении запасов минерального сырья, поставок в ЦАР российского промышленного оборудования и сельхозтехники и энергетики, отмечали в МИД.

В марте этого года Кожин сообщал, что в 2018 году началась реализация поисковых горнорудных концессий. Однако представитель Минэнерго сообщил РБК, что Россия не сотрудничает с ЦАР в области энергетики. По линии Минприроды также нет взаимодействия с ЦАР в сфере экологии и природопользования, добавил представитель ведомства.

В Центральноафриканскую Республику выезжала группа экспертов крымского Института минеральных ресурсов стран Африки, Азии и Америки для «знакомства с условиями проведения работ и предварительной оценки лицензионных площадей», говорится на сайте института. По итогам этой поездки были «выделены первоочередные участки» для проведения поисково-разведочных работ на золото и алмазы, а также подготовлены документы для получения лицензий на поисковые работы в пределах перспективных участков. Сроки поездки в сообщении института не уточняются.

Директор Института минеральных ресурсов стран Африки, Азии и Америки Владимир Ширкунов рассказал РБК, что работы в ЦАРе велись три года назад, заказчиком выступала ливанская компания, которая впоследствии отказалась продолжать там работы из-за вооруженного конфликта.

В мае президент Туадера приехал на Петербургский экономический форум на переговоры с Владимиром Путиным. «Мы с удовольствием рассмотрим различные варианты активизации наших отношений, прежде всего в сфере экономики и гуманитарных областях, имею в виду в том числе и подготовку кадров», — заявил российский лидер на встрече. Лидер ЦАР рассказал о российском конвое, который разместил в стране мобильные больницы, а также о больших ожиданиях от экономического сотрудничества с Москвой.

Что известно о частных военных компаниях в ЦАР

О присутствии в ЦАР российских ЧВК в апреле 2018 года сообщала газета Le Monde. По утверждению издания, значительная часть среди прибывших в страну россиян была нанята по контракту двумя частными военными организациями — Sewa Security и Lobaye Ltd.

Еще одна частная организация — так называемая ЧВК Вагнера — занималась подготовкой солдат армии ЦАР, сообщал в июне 2018 года The Bell со ссылкой на источник. Собеседник в одной из российских ЧВК сказал РБК, что в ЦАР действительно присутствуют сотрудники этой организации.

По данным расследователей из Conflict Intelligence Team, российские ЧВК в ЦАР могли сотрудничать не только с местными властями, но и с противостоящими им повстанцами. Именно этот аспект деятельности частных организаций и могли изучать погибшие репортеры, предполагают в CIT.