ПВО Украины усилят гражданские пилоты-добровольцы

В июне украинские власти запустили экспериментальный проект по созданию групп противовоздушной защиты, которые будут состоять в том числе из гражданских пилотов — добровольцев

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К противовоздушной обороне на Украине будут привлекать гражданских пилотов, сообщил заместитель начальника Главного управления Государственной авиации Сергей Якубенко, передает «РБК.Украина».

По словам Якубенко, в группы ударных дронов хотят включать добровольцев, которые сняты с воинского учета и не подлежат призыву на военную службу.

В авиационные же группы возьмут тех, кто проходит по состоянию здоровья, а также имеет соответствующую подготовку по пилотированию и обслуживанию воздушных судов. Приоритет будут отдавать военным запаса, которые умеют пилотировать самолеты и понимают «тактику уничтожения врага», пояснил он.

«Потому что переобучение на такой самолет другого пилота занимает по времени очень меньшее время, чем подготовка гражданского пилота к военной специфике», — объяснил Якубенко.

Гражданские пилоты-добровольцы будут получать вознаграждение как участники боевых действий «в размере 100 тысяч пропорционально количеству боевых дежурств за месяц», уточнил он. За подготовку экипажей добровольцев будут отвечать Воздушные силы, они же будут контролировать работу таких сил ПВО.

Замначальника главка Госавиации также рассказал, что на гражданских самолетах можно будет установить различное оборудование, вооружение, средства связи и наблюдения, средства обнаружения и др., их зарегистрируют во временном реестре экспериментальных воздушных судов.

Группы добровольцев дополнят мобильные огневые группы, истребители и вертолеты, которые отражают воздушные атаки.

Как в июне сообщал «РБК.Украина», украинские власти запустили экспериментальный проект, инициированный Минобороны. Речь идет о создании групп противовоздушной защиты, которые будут состоять из участников добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ). Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны и командованию Воздушных сил.

В такие группы будут набирать добровольцев, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку. Они смогут использовать ударные дроны, пилотируемые воздушные суда, личное стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и системы искусственного интеллекта для защиты неба.

Украинский президент Владимир Зеленский еще в мае 2024 года говорил, что у Украины есть примерно 25% необходимых средств ПВО. В мае этого года газета Le Monde писала об истощении украинских систем ПВО из-за атак российских дронов. По данным издания, у Киева заканчиваются ракеты-перехватчики, поэтому в качестве средств ПВО используются истребители F-16 и Mirage 2000.

Как сообщала The Washington Post, США, как считают в Киеве, скорее согласятся продать Украине системы ПВО, но не отправлять бесплатно, как это делала предыдущая администрация. Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Киев просит у союзников Patriot, «которых у нас, откровенно говоря, нет», и что никто из них не хочет отказываться от имеющихся у них комплексов, напоминала газета.

Весной Зеленский сообщал, что Украина готова купить у Соединенных Штатов десять систем Patriot, его слова приводит «РБК.Украина». После приостановки американской военной помощи Украине на этой неделе глава офиса украинского лидера Андрей Ермак повторил просьбу о закупке ПВО у Вашингтона.

В Кремле, комментируя приостановку поставок оружия Украине, заявили: «Чем меньше ракет поступает на Украину, тем ближе конец специальной военной операции».