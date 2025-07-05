 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ПВО Украины усилят гражданские пилоты-добровольцы

Замглавы главка Госавиации: ПВО Украины усилят гражданские пилоты-добровольцы
Сюжет
Военная операция на Украине
В июне украинские власти запустили экспериментальный проект по созданию групп противовоздушной защиты, которые будут состоять в том числе из гражданских пилотов — добровольцев
Фото: Serhii Korovainyi / Reuters
Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

К противовоздушной обороне на Украине будут привлекать гражданских пилотов, сообщил заместитель начальника Главного управления Государственной авиации Сергей Якубенко, передает «РБК.Украина».

По словам Якубенко, в группы ударных дронов хотят включать добровольцев, которые сняты с воинского учета и не подлежат призыву на военную службу.

В авиационные же группы возьмут тех, кто проходит по состоянию здоровья, а также имеет соответствующую подготовку по пилотированию и обслуживанию воздушных судов. Приоритет будут отдавать военным запаса, которые умеют пилотировать самолеты и понимают «тактику уничтожения врага», пояснил он.

«Потому что переобучение на такой самолет другого пилота занимает по времени очень меньшее время, чем подготовка гражданского пилота к военной специфике», — объяснил Якубенко.

Гражданские пилоты-добровольцы будут получать вознаграждение как участники боевых действий «в размере 100 тысяч пропорционально количеству боевых дежурств за месяц», уточнил он. За подготовку экипажей добровольцев будут отвечать Воздушные силы, они же будут контролировать работу таких сил ПВО.

Замначальника главка Госавиации также рассказал, что на гражданских самолетах можно будет установить различное оборудование, вооружение, средства связи и наблюдения, средства обнаружения и др., их зарегистрируют во временном реестре экспериментальных воздушных судов.

Группы добровольцев дополнят мобильные огневые группы, истребители и вертолеты, которые отражают воздушные атаки.

Как в июне сообщал «РБК.Украина», украинские власти запустили экспериментальный проект, инициированный Минобороны. Речь идет о создании групп противовоздушной защиты, которые будут состоять из участников добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ). Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны и командованию Воздушных сил.

Зеленский рассказал об «очень полезном» разговоре с Трампом
Политика
Владимир Зеленский

В такие группы будут набирать добровольцев, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку. Они смогут использовать ударные дроны, пилотируемые воздушные суда, личное стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и системы искусственного интеллекта для защиты неба.

Украинский президент Владимир Зеленский еще в мае 2024 года говорил, что у Украины есть примерно 25% необходимых средств ПВО. В мае этого года газета Le Monde писала об истощении украинских систем ПВО из-за атак российских дронов. По данным издания, у Киева заканчиваются ракеты-перехватчики, поэтому в качестве средств ПВО используются истребители F-16 и Mirage 2000.

Как сообщала The Washington Post, США, как считают в Киеве, скорее согласятся продать Украине системы ПВО, но не отправлять бесплатно, как это делала предыдущая администрация. Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Киев просит у союзников Patriot, «которых у нас, откровенно говоря, нет», и что никто из них не хочет отказываться от имеющихся у них комплексов, напоминала газета.

Весной Зеленский сообщал, что Украина готова купить у Соединенных Штатов десять систем Patriot, его слова приводит «РБК.Украина». После приостановки американской военной помощи Украине на этой неделе глава офиса украинского лидера Андрей Ермак повторил просьбу о закупке ПВО у Вашингтона.

В Кремле, комментируя приостановку поставок оружия Украине, заявили: «Чем меньше ракет поступает на Украину, тем ближе конец специальной военной операции».

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
ПВО Украина добровольцы
Материалы по теме
WP узнала о возмутившем конгресс решении главы Пентагона по Украине
Политика
Трамп заявил, что США продолжают помогать Украине
Политика
Bild узнал, как Берлин пытается помочь Киеву «тайной сделкой» по Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Над Московским регионом сбили пять дронов Политика, 21:00
На запасные аэродромы отправили 10 летевших в Пулково самолетов Общество, 20:52
В Тосненском районе Ленобласти средства РЭБ отразили попытку атаки дронов Политика, 20:44
В Египте археологи нашли мумии древнеегипетского чиновника и его семьи Общество, 20:34
Задержанного главу района Дагестана вывезли из зоны военной операции Политика, 20:30
Движение по Крымскому мосту перекрыли Политика, 20:25
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань Политика, 20:15
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Один из лучших бомбардиров Евро-2024 получил тяжелую травму на клубном ЧМ Спорт, 20:15
Умер бывший тренер баскетбольного ЦСКА Михаил Степанов Спорт, 19:57
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
ПВО Украины усилят гражданские пилоты-добровольцы Политика, 19:44
Действующая чемпионка Уимблдона проиграла в третьем круге Спорт, 19:42
Умер сыгравший в «Мухтаре» актер Андрей Бордухаев Общество, 19:39
Моуринью вручил Ферстаппену награду за поул на Гран-при Великобритании Спорт, 19:35