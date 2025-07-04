В Сергиевом посаде 42 тыс. человек остались без света после атаки дронов
В результате утренней атаки беспилотников на Сергиев Посад без электричества остались 42 тыс. человек, сообщил в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
«В ближайшее время начнется переподключение социальных объектов», — говорится в сообщении.
Он отметил, что МЧС и Минобороны уже направили на помощь «Россетям» дизельные генераторы и специалистов.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников.
Дроны ВСУ атаковали Сергиев Посад утром 4 июля. В результате атаки пострадали два человека — 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и лишился трех зубов, а 40-летний мужчина получил ушиб грудной клетки и открытую рану шеи. Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Мужчины находятся в местной больнице, угрозы для их жизни нет.
В результате атаки дронов ВСУ произошел пожар на подстанции, несколько микрорайонов округа остались без света.
В последний раз украинские беспилотники атаковали Сергиев Посад в январе. Повреждений на земле и пострадавших не было.
Утром 4 июля беспилотники также атаковали Ростовскую область. В Миллеровском районе из-за падения дрона на жилой дом погибла пенсионерка.
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