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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за три часа ПВО сбила 42 беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Россией с 20.00 до 23.00 мск средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 42 украинских дрона самолетного типа, о чем отчиталось Министерство обороны в телеграм-канале.

Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью, где уничтожили 28 БПЛА. Еще шесть сбили над Брянской, три — над Курской, два — над Орловской, по одному БПЛА — над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

В Белгородской области при ударе БПЛА пострадали семь человек
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

В ночь на 4 июля средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников. Из них 26 сбили над территорией Ростовской области. Еще 12 дронов уничтожили над Курской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Орловской областью и один — над территорией Липецкой области.

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Теги
Полина Дуганова
БПЛА дроны Минобороны Россия ПВО Военная операция на Украине
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