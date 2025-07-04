Над Россией за три часа ПВО сбила 42 беспилотника

Над Россией с 20.00 до 23.00 мск средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 42 украинских дрона самолетного типа, о чем отчиталось Министерство обороны в телеграм-канале.



Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью, где уничтожили 28 БПЛА. Еще шесть сбили над Брянской, три — над Курской, два — над Орловской, по одному БПЛА — над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

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