Над Россией за три часа ПВО сбила 42 беспилотника
Над Россией с 20.00 до 23.00 мск средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 42 украинских дрона самолетного типа, о чем отчиталось Министерство обороны в телеграм-канале.
Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью, где уничтожили 28 БПЛА. Еще шесть сбили над Брянской, три — над Курской, два — над Орловской, по одному БПЛА — над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.
В ночь на 4 июля средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников. Из них 26 сбили над территорией Ростовской области. Еще 12 дронов уничтожили над Курской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Орловской областью и один — над территорией Липецкой области.
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