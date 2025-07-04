Число пострадавших в Сергиевом Посаде после атаки дронов выросло до двух
Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Сергиев Посад выросло до двух, сообщила в телеграм-канале глава округа Оксана Ероханова.
«60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — говорится в сообщении.
Пострадавшие были доставлены в Сергиево-Посадскую больницу для оказания медицинской помощи, угрозы жизни нет.
Местные власти уточнили, что в округе было зафиксировано падение четырех дронов ВСУ.
Утром 4 июля Сергиев Посад атаковали беспилотники. В результате атаки загорелась подстанция, несколько микрорайонов округа остались без света.
Изначально власти сообщили об одном пострадавшем.
До этого в последний раз беспилотники атаковали Сергиев Посад в январе. Разрушений и пострадавших не было.
В ночь на 4 июля дроны ВСУ также атаковали Ростовскую область — в поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения беспилотника на жилой дом погибла пенсионерка.
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