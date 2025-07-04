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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших в Сергиевом Посаде после атаки дронов выросло до двух

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: OErohanovaSP / Telegram
Фото: OErohanovaSP / Telegram

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Сергиев Посад выросло до двух, сообщила в телеграм-канале глава округа Оксана Ероханова.

«60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в Сергиево-Посадскую больницу для оказания медицинской помощи, угрозы жизни нет.

Местные власти уточнили, что в округе было зафиксировано падение четырех дронов ВСУ.

Часть Сергиева Посада в результате атаки дронов осталась без света
Политика
Фото:sapakhomovGD / Telegram

Утром 4 июля Сергиев Посад атаковали беспилотники. В результате атаки загорелась подстанция, несколько микрорайонов округа остались без света.

Изначально власти сообщили об одном пострадавшем.

До этого в последний раз беспилотники атаковали Сергиев Посад в январе. Разрушений и пострадавших не было.

В ночь на 4 июля дроны ВСУ также атаковали Ростовскую область — в поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения беспилотника на жилой дом погибла пенсионерка.

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Плугина Ирина
Сергиев Посад беспилотники пострадавшие Московская область
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