В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В подмосковном Сергиевом Посаде и прилегающих деревнях энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей после пожара на высоковольтной подстанции, сообщили РБК в компании «Россети Московский регион». Там уточнили, что подача электричества была прервана «из-за внешнего воздействия на электрооборудование».

Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам сразу, как только сотрудники МЧС устранили возгорание и задымление.

«Часть потребителей были мгновенно запитаны по резервным схемам, через два часа после начала восстановительных работ подача электроэнергии была возобновлена у основной части потребителей», — пояснили в компании. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объеме у всех.

Утром 4 июля мэр Сергиева Посада Оксана Ероханова сообщила об атаке украинских дронов. По ее словам, прогремели четыре взрыва в микрорайоне Звездочка.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов уточнил, что пострадали два человека, они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

В результате атаки повреждения получила подстанция. Без электричества остались Звездочка и соседний район Рабочий поселок. По данным Пахомова, без света оказались 42 тыс. человек.

Власти перекрыли движение на части улиц. Позднее Пахомов сообщил, что по-прежнему перекрыто движение автотранспорта в районе улицы Железнодорожной. Общественный транспорт вынужден ездить в обход.