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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск раскрыл, как ответит на принятие «прекрасного» законопроекта Трампа

Маск пригрозил создать партию при принятии проекта Трампа о сокращении расходов
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Маск заявил, что партия «Америка», которую он предложил создать ранее, будет сформирована на следующий день после принятия законопроекта. Сейчас документ дорабатывается в сенате. Маск резко критикует инициативу

Американский предприниматель Илон Маск пригрозил создать новую политическую партию, если законопроект One Big Beautiful Bill Act (One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») будет принят. Об этом он написал на своей cтранице в соцсети X.

По словам Маска, из-за «безумных» расходов на этот законопроект, предполагающий увеличение потолка госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что «мы живем в однопартийной стране».

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия «Америка» (The America Party. — РБК)», — написал предприниматель.

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Он добавил, что «пришло время для новой политической партии», которая будет «действительно заботиться о людях».

В начале июня предприниматель уже предлагал создать новую американскую партию и назвать ее «Америка». В опросе на его странице в Х из 5,6 млн человек 80% проголосовали «за».

Маск, богатейший человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $406,5 млрд) и один из главных спонсоров президентской кампании Трампа не впервые критикует этот законопроект. Документ уже одобрила палата представителей США, сейчас поправки готовятся в сенате. Республиканцы намерены отправить документ на подписание президентом к 4 июля.

По подсчетам Бюджетного офиса конгресса, законопроект One Big Beautiful Bill Act предусматривает сокращение налогов и расходов примерно на $5,3 трлн. Он увеличит дефицит бюджета до 7% ВВП к 2026 году и раздует госдолг со 100% ВВП до 124% ВВП к 2034 году.

One Big Beautiful Bill Act предполагает сокращение налогов примерно на $3,75 трлн за счет продления налоговых послаблений, которые Трамп ввел в свой первый срок в 2017 году, и новых — в частности, отмены налогов на чаевые. Потеря доходов будет частично компенсирована сокращением федеральных расходов на другие нужды почти на $1,3 трлн — в частности, за счет Medicaid и продовольственной помощи. Это оставит без медицинской страховки 10,9 млн человек, отмечало Associated Press.

Маск и Трамп сблизились во время предвыборной кампании в прошлом году и проводили политику сокращения государственных расходов после прихода республиканца в Белый дом. В начале лета, после того, как Маск ушел с госслужбы и раскритиковал законопроект Трампа, они поссорились.

Предприниматель предрек «огромный стратегический вред» США из-за законопроекта. По мнению Маска, документ уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и поставит страну «на путь долгового рабства». Он «раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего», считает бизнесмен.

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