Трамп предложил «натравить» на Маска монстра, который может его съесть
Президент США Дональд Трамп предположил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) может начать действовать против бизнесмена Илона Маска, который сам возглавлял ведомство до начала июня.
Беседуя с журналистами перед отъездом из Белого дома в иммиграционный центр содержания под стражей во Флориде, Трамп сказал: «Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона».
Департамент эффективности правительства был учрежден одним из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в день инаугурации, 20 января. Задача DOGE — сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Маск, так же как и другие сотрудники DOGE, был оформлен как «специальный государственный служащий» и, согласно американскому законодательству, мог работать на правительство не более 130 дней в календарный год. Этот срок истек в конце мая.
Журналисты также спросили американского президента, могут ли власти депортировать Маска, — предприниматель родился и вырос в ЮАР, затем переехал в Канаду, а позже в США, где получил гражданство и возглавил компании SpaceX и Tesla. «Не знаю. Надо будет посмотреть», — ответил Трамп (цитата по Independent).
По мнению президента США, Маск «расстроен» тем, что потерял мандат на производство электромобилей. «Он очень расстроен из-за всего этого. Но вы знаете, он может потерять гораздо больше. Я должен вам сказать, верно? Илон может потерять гораздо больше», — сказал он. Ранее Трамп пригрозил бизнесмену сокращением субсидий, без которых ему пришлось бы «закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку».
Чуть позднее Макс ответил Трампу. «Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал бизнесмен на своей странице в Х.
Маск и Трамп, которые сблизились во время предвыборной кампании республиканца, вступили в публичную конфронтацию в начале июня. Это произошло после того, как бизнесмен раскритиковал продвигаемый Трампом «большой прекрасный законопроект» о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Маск назвал поправки «мерзостью», а также заявил, что без него Трамп бы не выиграл выборы.
Позднее Маск извинился за свои высказывания, а Трамп назвал его «замечательным парнем», который «немного огорчен». Однако к началу июля их ссора вновь начала разгораться — Трамп, в частности, предложил проверить деятельность Маска.
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