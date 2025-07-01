Трамп предложил «натравить» на Маска монстра, который может его съесть

Конфликт Трампа и Маска связан с критикой налоговых поправок. Американский президент не исключил, что возглавляемый Маском DOGE может обернуться против самого бизнесмена и «съесть Илона». Маск решил пока «не обострять ситуацию»

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент США Дональд Трамп предположил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) может начать действовать против бизнесмена Илона Маска, который сам возглавлял ведомство до начала июня.

Беседуя с журналистами перед отъездом из Белого дома в иммиграционный центр содержания под стражей во Флориде, Трамп сказал: «Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона».

Департамент эффективности правительства был учрежден одним из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в день инаугурации, 20 января. Задача DOGE — сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Маск, так же как и другие сотрудники DOGE, был оформлен как «специальный государственный служащий» и, согласно американскому законодательству, мог работать на правительство не более 130 дней в календарный год. Этот срок истек в конце мая.

Журналисты также спросили американского президента, могут ли власти депортировать Маска, — предприниматель родился и вырос в ЮАР, затем переехал в Канаду, а позже в США, где получил гражданство и возглавил компании SpaceX и Tesla. «Не знаю. Надо будет посмотреть», — ответил Трамп (цитата по Independent).

По мнению президента США, Маск «расстроен» тем, что потерял мандат на производство электромобилей. «Он очень расстроен из-за всего этого. Но вы знаете, он может потерять гораздо больше. Я должен вам сказать, верно? Илон может потерять гораздо больше», — сказал он. Ранее Трамп пригрозил бизнесмену сокращением субсидий, без которых ему пришлось бы «закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку».

Чуть позднее Макс ответил Трампу. «Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал бизнесмен на своей странице в Х.

Маск и Трамп, которые сблизились во время предвыборной кампании республиканца, вступили в публичную конфронтацию в начале июня. Это произошло после того, как бизнесмен раскритиковал продвигаемый Трампом «большой прекрасный законопроект» о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Маск назвал поправки «мерзостью», а также заявил, что без него Трамп бы не выиграл выборы.

Позднее Маск извинился за свои высказывания, а Трамп назвал его «замечательным парнем», который «немного огорчен». Однако к началу июля их ссора вновь начала разгораться — Трамп, в частности, предложил проверить деятельность Маска.