Вмешательство Вэнса спасло «прекрасный билль» Трампа в сенате США

1 июля сенат США утвердил итоговый текст программного билля Трампа, проведя в стенах Капитолия более суток. Какие положения вошли в итоговый текст и почему его согласование в нижней палате также может затянуться — в статье РБК

Сотрудники Сената отдыхают на ступенях Капитолия на рассвете, в то время как проходит голосование по законопроекту Дональда Трампа, Вашингтон, США, 1 июля 2025 года (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Что вошло в итоговый текст «большого и прекрасного билля»

1 июля сенат США после многочасового марафона обсуждений и голосования, продолжавшегося с 9:35 утра (16:35 мск) 30 июня до полудня следующего дня, утвердил окончательную редакцию «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB). За законопроект проголосовал 51 человек, против — 50, включая трех республиканцев. Среди поддержавших документ был вице-президент США Джей Ди Вэнс, который приехал на Капитолийский холм около 6:30 утра — как председатель сената он имеет право голоса в случае ничьей.

Воспользовавшись сжатыми сроками, некоторые республиканцы сумели продавить ряд поправок в итоговый документ. Перед началом голосования сенаторы-демократы настояли на том, чтобы весь 940-страничный документ был сначала зачитан вслух, на что ушло 16 часов, а утром вторника, перед решающим раундом голосования, добились того, чтобы «большой и прекрасный билль» нельзя было использовать в качестве официального названия законопроекта. «Мегабилль» воплощает ключевые положения предвыборной экономической программы Дональда Трампа, среди которых:

продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2018 году в период первого президентства: они снижали ставку налога для корпораций с 35 до 21%, а также ставку подоходного налога — максимальная составила 37% вместо 39,6% для супружеских пар, чей облагаемый налогами доход превышает $600 тыс.;

налоговый вычет за чаевые и оплату сверхурочной работы (до $25 тыс. и $12,5 тыс. соответственно);

увеличение потолка госдолга до $5 трлн (в палате представителей предлагали $4 трлн);

увеличение лимита на налоговый вычет по местным налогам и налогам штата (SALT) с $10 тыс. до $40 тыс. (через пять лет он вновь будет снижен до $10 тыс.);

налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам в размере до $10 тыс. ежегодно;

увеличение налогового вычета на ребенка до $2,2 тыс. и увеличение вычетов для пожилых американцев;

создание «трамповских» сберегательных счетов для детей, родившихся с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, с начальным взносом государства в размере $1 тыс.;

выделение порядка $350 млрд на военные нужды и охрану границ США, включая $46,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, $45 млрд на открытие новых пунктов временного содержания мигрантов и $25 млрд на создание системы ПВО «Золотой купол».

Республиканцы предлагают финансировать новые социальные выплаты и налоговые льготы за счет сокращения бюджетных расходов. Поэтому законопроект предусматривает поэтапную отмену поддержки проектов в сфере возобновляемой энергетики к 2028 году, а также урезание финансирования программы продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

Кроме того, билль ужесточает условия предоставления льготных медицинских страховок по программе Medicaid для трудоспособных граждан США моложе 65 лет (ключевое нововведение — обязательное наличие работы как условие получения льгот, что, по замыслу авторов, позволит отделить тех, кто намеренно уклоняется от трудоустройства, от тех, кто действительно нуждается в поддержке).

Критики законопроекта напоминают, что аналогичные требования, опробованные в пилотных программах Medicaid, не привели к росту занятости, но создали значительные бюрократические барьеры, усложнив доступ американцев к медицинским услугам. Законопроект также вводит усиленный контроль за получателями страховок Medicaid, включая более частые проверки соответствия критериям программы. Изначально также планировалось сократить финансирование программы для штатов, допустивших участие в ней нелегальных мигрантов, однако сенат исключил это положение из текста законопроекта. В совокупности эти меры должны позволить сэкономить к 2034 году порядка $1 трлн.

Теперь за законопроект должна будет вновь проголосовать палата представителей. Свою версию документа она утвердила еще 22 мая, но после поправок верхней палаты ей придется повторно его одобрить. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает получить законопроект на подпись в срок до 4 июля, когда в США будет отмечаться День независимости, но утром 1 июля допустил, что все же может сдвинуть дедлайн.

CNN отмечает, что законопроект может иметь определяющее значение для всего второго президентского срока Трампа. С одной стороны, на это указывает время его рассмотрения — спустя всего несколько дней после ударов по иранским ядерным объектам, посредничества в перемирии Ирана и Израиля, а также положительного решения Верховного суда, ограничивающего возможности судебной власти отменять те или иные политические меры со стороны исполнительной ветви. С другой стороны, налоговые послабления сыграют на руку наиболее состоятельным американцам. Телеканал характеризует это как наступление «новой эры американских олигархов, закрепленной президентом-миллиардером и его правительством миллиардеров и миллионеров».

Почему республиканцы не были единодушны в поддержке ВВВ

«Мегабилль» Трампа породил сильные разногласия внутри Республиканской партии. Большинство конгрессменов поддержали законопроект, считая его важным для реализации социально-экономической повестки партии. Однако около дюжины сенаторов потребовали внести в него поправки в обмен на их голоса. Из-за скромного перевеса республиканцев в верхней палате их требования проигнорировать было невозможно.

Основным камнем преткновения стали положения, касающиеся программы медицинского страхования Medicaid. Особую обеспокоенность планируемые сокращения субсидий на медицинское страхование вызвали у сенаторов из штатов с высокой долей сельского населения, которое в гораздо большей степени зависит от Medicaid, чем городские жители. По подсчетам исследователей Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, с риском закрытия столкнулись свыше 330 сельских больниц по всей стране. «Честно говоря, моей партии нужно заняться самоанализом. Если вы хотите быть партией рабочего класса, вы должны предоставлять услуги рабочему классу. Вы не можете отнять здравоохранение у рабочих», — заявил сенатор от штата Миссури Джош Хоули. Его поддержала коллега из штата Мэн Сьюзан Коллинз, также выступившая за то, чтобы не продлевать налоговые послабления для наиболее состоятельных американцев.

Самым ярым противником билля стал сенатор от Северной Каролины Том Тиллис. По его прогнозам, закон лишает медицинской страховки 663 тыс. граждан его родного штата в ближайшие годы. В знак протеста он решил не баллотироваться на пост сенатора на промежуточных выборах 2026 года. Позиция Тиллиса привела Трампа в бешенство. «Том Тиллис навредил замечательным людям Северной Каролины. Даже во время катастрофического наводнения он ничего не сделал для помощи, пока я не вступил в должность. Тогда произошло настоящее чудо! Тиллис — это болтун и жалобщик, а не делатель!» — написал он в соцсети Truth Social. Примечательно, что наиболее видным кандидатом на замену Тиллису, по данным CNN, считается невестка президента Лара Трамп.

Помимо сокращения финансирования программы Medicaid много споров вызвало увеличение потолка госдолга до $5 трлн. Против этого особенно сильно возражал сенатор от Кентукки Рэнд Пол. Он, Тиллис и Коллинз стали единственными республиканцами, не поддержавшими законопроект на заключительном голосовании в сенате.

Умеренные республиканцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением консервативного крыла партии, которое, напротив, настаивало на более радикальном сокращении расходов на Medicaid. Группа сенаторов, включающая Рика Скотта (Флорида), Рона Джонсона (Висконсин), Майка Ли (Юта) и Синтию Ламмис (Вайоминг), предложила поправку к закону, предусматривающую дополнительное урезание бюджета Medicaid на $313 млрд, но после длительных переговоров от нее было решено отказаться. Зато в законопроект включили положение о выделении дополнительных средств на поддержку сельских медицинских учреждений, получающих финансирование по линии Medicaid, в период с 2028 по 2032 год.

Процесс согласования обновленного билля в палате представителей также обещает быть непростым. Умеренные республиканцы были крайне раздосадованы поправками, которые в документ внесли сенаторы, и грозятся проголосовать против. «Для многих из нас это поразительно — как же все могло стать настолько чертовски хуже?» — пожаловался один из них изданию The Hill на условиях анонимности. А член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю публично назвал сокращения Medicaid, заложенные в документ, «политическим самоубийством» партии. Недовольны документом и представители консервативной фракции свободы: по их подсчетам, версия билля, одобренная сенатом, увеличивает дефицит бюджета на $651 млрд.

Как «мегабилль» может повлиять на экономику США

Согласно подсчетам управления конгресса США по бюджету и объединенного комитета по налогообложению, налоговые послабления и другие меры, предусмотренные биллем, увеличат дефицит бюджета на $3,8 трлн к 2034 году (эти подсчеты, впрочем, не учитывают поправки к законопроекту, внесенные в процессе его рассмотрения). Независимая некоммерческая организация «Комитет по ответственному исполнению федерального бюджета» (Committee for a Responsible Federal Budget, CRFB) приводит схожие прогнозы: $3,3 трлн — если налоговые послабления будут носить временный характер, и $5,2 трлн, если они станут постоянными.

Организация Accountable.US утверждала в мае, что из-за бюджетных сокращений, заложенных в законопроект, 3 млн домохозяйств могут лишиться доступа к продуктовым талонам SNAP, а сразу 14 млн американцев — доступа к медицинским льготам в рамках Medicaid (управление конгресса США по бюджету приводит цифру немного ниже — 11,8 млн человек к 2034 году). При этом налоговые послабления, заложенные в законопроекте, улучшат финансовое благосостояние почти двух третей республиканцев, утверждают в Accountable.US. «Этот законопроект, как мы говорили в течение нескольких месяцев, крадет у людей медицинское обслуживание, увеличивает их счета за электроэнергию, чтобы оплатить налоговые льготы для миллиардеров», — заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Экономические риски, связанные с принятием законопроекта, спровоцировали публичный конфликт между Трампом и миллиардером Илоном Маском, крупнейшим спонсором предвыборной кампании 47-го президента США и экс-главой созданного специально для него Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Покидая пост в конце мая, Маск резко раскритиковал законопроект, назвав его «отвратительной мерзостью». По его словам, документ грозит увеличением бюджетного дефицита до $2,5 трлн, что «обременит американских граждан непосильным долгом».

Трамп воспринял критику как личное оскорбление, заявив, что Маск был полностью осведомлен о содержании законопроекта, а его недовольство вызвано отменой налоговых льгот для производителей электромобилей. В ответ Маск опубликовал серию резких постов в социальной сети X, в одном из которых намекнул на связь Трампа с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и склонении несовершеннолетних к проституции и покончившего с собой в заключении. Спустя несколько дней сторонам, как казалось, удалось замять конфликт, а Маск удалил пост об Эпштейне.

Однако в последние дни предприниматель снова принялся критиковать ключевой законопроект 47-го президента США, включая решение повысить потолок госдолга до рекордных $5 трлн. 1 июля Маск пригрозил, что в случае принятия билля создаст свою собственную «Партию Америки» в качестве альтернативы демократам и республиканцам, которые, по его мнению, перестали отражать чаяния избирателей. Трамп в ответ пообещал задуматься над тем, чтобы отменить господдержку «запусков ракет, спутников и производства электромобилей» и сберечь таким образом существенные бюджетные средства. Президент также допустил, что рассмотрит вопрос о депортации Маска, несмотря на наличие у предпринимателя американского гражданства, и добавил, что DOGE «придется вернуться и съесть» своего создателя. Маск в ответ признался, что ему так и хочется «обострить ситуацию», но он «пока» воздержится.