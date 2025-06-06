Способен ли Илон Маск сломать двухпартийную систему США

Рассорившийся с Дональдом Трампом Илон Маск призвал к импичменту президента и предложил создать в США новую партию. Насколько реальна эта идея и как миллиардер может навредить республиканцам на выборах 2026 года — в статье РБК

Илон Маск (Фото: Allison Robbert / Getty Images)

Как ухудшались отношения Трампа и Маска

Разлад между американским президентом Дональдом Трампом и главой Tesla и SpaceX Илоном Маском начался еще до их заочной перебранки в социальных сетях, вспыхнувшей 5 июня. Когда Маск, потративший на поддержку Трампа рекордные для кампании 2024 года $288 млн, только пришел в Белый дом, он был настолько близок к президенту и так сильно влиял на его мнение, что миллиардера называли «сопрезидентом». Но за свое непродолжительное нахождение на госслужбе глава Департамента эффективности государственного управления DOGE успел переругаться практически со всеми ключевыми членами администрации — госсекретарем Марко Рубио, советником по пошлинам Питером Наварро и министром финансов Скоттом Бессентом. Причем все их стычки проходили либо в непосредственном присутствии президента, либо в зоне его слышимости, а либо вовсе публично — в принадлежащей Маску соцсети X.

Угасание «броманса» между Трампом и Маском сопровождалось все более редким упоминанием друг друга в соцсетях. В мае журналисты Politico обратили внимание, что имя Маска полностью исчезло из публикаций Трампа в Truth Social. Маск продолжал упоминать президента в X, но значительно реже и сместил фокус внимания на свои компании и особенно Tesla, для которой уход хозяина в политику оказался максимально болезненным: в США и Европе участились поджоги дилерских центров и автомобилей бренда, а его акции и выручка рухнули.

30 мая истекли 130 дней, которыми, согласно американскому законодательству, была ограничена возможность Маска работать на правительство в качестве «специального государственного служащего», не получающего жалование. Еще в марте в администрации Трампа рассуждали, как бы обойти закон, чтобы оставить Маска в Белом доме, но потом от этой идеи отказались, что задело миллиардера, утверждает Axios. Впрочем, прощание прошло довольно цивильно: в присутствии журналистов Трамп вручил Маску ключ от Белого дома, а предприниматель пообещал продолжить консультировать администрацию насчет сокращения госдолга.

Но уже за несколько дней до этого CBS начал публиковать фрагменты интервью миллиардера, в котором тот жаловался на программный законопроект Трампа (Big Beautiful Bill, BBB), который предусматривает:

продление налоговых послаблений, введенных Трампом в 2017 году в период первого президентства;

отмену налогов на чаевые и оплату сверхурочной работы;

увеличение потолка госдолга до $4 трлн;

повышение лимита на налоговый вычет по местным налогам и налогам штата (SALT) с $10 тыс. до $40 тыс.;

налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам;

увеличение налогового вычета на ребенка до $2,5 тыс. и увеличение вычетов для пожилых американцев;

создание «трамповских» сберегательных счетов для детей, родившихся с 1 января 2025 года по 1 января 2029 года, с начальным взносом государства в размере $1 тыс.;

увеличение военных расходов на $150 млрд (разово);

дополнительное выделение $175 млрд на обеспечение иммиграционного контроля, включая строительство стены на южной границе США.

В следующие дни Маск продолжил критиковать законопроект в X, назвал его «отвратительной мерзостью» и предупредил, что утверждение билля «значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до $2,5 трлн» и «обременит американских граждан непосильным долгом». Управление конгресса США по бюджету и Объединенный комитет по налогообложению подсчитали, что налоговые послабления и другие меры увеличат дефицит бюджета на $3,8 трлн к 2034 году. По мнению Маска, все это сводит работу его DOGE на нет (впрочем, под его началом ведомство и так смогло сократить госрасходы лишь на $175 млрд вместо обещанного $1 трлн).

Однако, утверждают источники Axios, сильнее всего бизнесмена огорчило, что законопроект предусматривает отмену налоговых льгот для американцев, покупающих электромобили. По их данным, к концу апреля Tesla потратила не менее $240 тыс. на лоббирование налогового кредита и других интересов компании, но безуспешно. Последней каплей для Маска стало отклонение его кандидата на пост главы NASA Джареда Айзекмана, произошедшее, как утверждают собеседники издания, не без вмешательства директора по персоналу Белого дома Серхио Гора, с которым Маск также успел разругаться.

Как разгорался конфликт

Утром 5 мая Маск с новой силой обрушился на ВВВ и поддержавших его республиканцев, ретвитнув публикацию Трампа от 2013 года, в которой тот критикует республиканцев, поддержавших повышение потолка госдолга. Миллиардер сопроводил его подписью «Мудрые слова». Следом он вновь ретвитнул и похвалил старое высказывание Трампа, что «ни один член конгресса не должен иметь права на переизбрание, если бюджет нашей страны не сбалансирован, — дефицит недопустим». Примечательно, что в тот период Маск не был сторонником Трампа, а в 2016 году публично поддержал его соперницу на выборах Хиллари Клинтон.

На встрече Трампа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 5 июня журналисты поинтересовались у американского президента, что тот думает о высказываниях Маска. «Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен… У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», — сказал Трамп. Он заметил, что Маск прекрасно знал содержание законопроекта и не возражал, и списал недовольство миллиардера на отмену налоговых послаблений для электромобилей и «магию» Белого дома. «Он не первый. Люди уходят из моей администрации, а они нас любят и в какой-то момент начинают по нам сильно скучать. Некоторые из них принимают это, а некоторые даже становятся враждебными. Я не знаю, что это такое», — сказал президент, предположив, что вскоре Маск перейдет к личным оскорблениям в его адрес.

Тот не заставил себя долго ждать: заявил, что смирился бы с отменой субсидий на электрокары и поддержал бы «прекрасный законопроект», если бы он был «худым» — то есть предполагал меньше расходов из госбюджета. Заодно бывший глава DOGE назвал ложью слова Трампа о том, что его ознакомили с содержанием билля. «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы 49–51 голосов в сенате. Такая неблагодарность», — написал он.

После серии твитов с критикой законопроекта Маск опубликовал опрос: «Не пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая на самом деле представляла бы 80% людей посередине (между Республиканской и Демократической партиями. — РБК)?» Миллиардер также предложил своей аудитории «пищу для размышлений»: «Трампу осталось пробыть президентом три с половиной года, но у меня есть еще более 40 лет» (в действительности Маск президентом стать не может, поскольку родился в ЮАР). По состоянию на 13:00 мск 81% ответивших поддержали создание новой партии, сколько среди них граждан США, неизвестно.

Маск продолжил публиковать старые высказывания Трампа и видных республиканцев с критикой раздутого бюджетного дефицита и задаваться вопросом, куда эти политики делись. Вскоре после этого в перепалку включился Трамп, заявивший, что попросил «выдохшегося» Маска уйти из правительства и что тот «сошел с ума». «Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона», — написал президент в Truth Social.

Тогда Маск «сбросил настоящую бомбу», заявив, что имя Трампа фигурирует в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и склонении несовершеннолетних к проституции и покончившего с собой в тюрьме. Ранее лишь было известно, что в 1990-е Трамп поддерживал дружеские отношения с Эпштейном и пользовался его частным самолетом, но не более того. Имя Трампа также не фигурировало в части документов по делу, опубликованных генеральным прокурором США Пэм Бонди. «Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы [целиком]. Приятного дня, Дональд Трамп!» — написал Маск. Затем миллиардер ответил «да» на твит, в котором предлагалось объявить импичмент Трампу и сделать президентом Джей Ди Вэнса.

Трамп никак не стал комментировать ни призыв к импичменту, ни обвинения в причастности к преступлениям Эпштейна, лишь посетовал, что Маск выбрал неудачный момент для критики законопроекта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также назвала заявления Маска «прискорбным эпизодом», вызванным недовольством из-за отмены льгот на покупку электромобилей.

Разногласия между Маском и Трампом гораздо глубже, чем просто расхождение насчет законопроекта, и носят системный характер, считает политтехнолог, глава «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский. По его мнению, Маск — человек идеалов, который пришел в политику, чтобы реализовать свои либертарианские ценности — меньшее участие государства в жизни людей и больше свободы слова, меньше ограничений и больше возможностей для бизнеса. Трамп же — человек компромисса и сделок, которому важно обеспечить победу своей партии на промежуточных выборах 2026 года.

Старший научный сотрудник Отдела внутриполитических исследований ИСКРАН Павел Кошкин также предположил, что «большой прекрасный законопроект» стал одним из триггеров ссоры, как и разногласия по поводу необходимости урезать госрасходы и снижать госдолг. «Не стоит недооценивать фактор личной обиды Маска на администрацию Трампа. Речь о некоторых представителях трамповской команды. Возможно, миллиардер разочарован, что президент США в недостаточной степени поддержал его в этом внутреннем конфликте. А красивые слова на публике показались ему лицемерными», — отметил эксперт в комментарии РБК.

Как ссора отразится на позициях республиканцев

Союзники Трампа и Маска пытались закулисно загасить разгорающийся конфликт, но признались CNN, что заявления Маска о причастности Трампа к делу Эпштейна стали поворотным моментом, — конфликт стал глубоко личным. Однако советники Трампа все еще надеются замять скандал и запланировали на 6 июня примирительный разговор с миллиардером, сообщает Politico. Звучат и публичные призывы к перемирию: рэпер Канье Уэст попросил своих «бро» не ругаться, а управляющий хедж-фондом Билл Экман написал в X, что примирение между Маском и американским президентом пойдет «на благо нашей великой страны». Глава SpaceX ответил: «Ты не неправ». Сам президент признался ABC News, что в разговоре с Маском не заинтересован, поскольку тот «утратил рассудок».

Кошкин предположил, что действия Маска могут внести раскол в ряды трампистов и подорвать их шансы на выборах 2026 года. «Если конфликт Трампа и Маска зайдет слишком далеко, то миллиардер вполне способен объединить вокруг себя единомышленников из числа республиканцев и либертарианцев и спровоцировать некоторый отток части электората от трампистов», — пояснил эксперт. По его мнению, американский президент это хорошо понимает и тщательно все взвесит, прежде чем принять решение, пойти ли на дальнейшее обострение или на мировую.

Дубравский предположил, что Маск также может попробовать «задавить деньгами» трампистов, финансируя предвыборные кампании их оппонентов, в том числе и демократов. Однако эксперт напомнил, что недавняя попытка миллиардера повлиять на исход выборов в Верховный суд Висконсина не увенчалась успехом. «Деньги не все определяют в политике, как бы нам ни говорили об обратном. Важнее всего платформа и агитация», — подчеркнул он. Кроме того, выборы пройдут преимущественно в красных штатах и, по большинству прогнозов, итоги будут в пользу республиканцев, отметил Дубравский.

Опрошенные РБК эксперты также скептически отнеслись к идее Маска создать новую партию и к ее способности стать серьезной альтернативой республиканцам и демократам. Кошкин напомнил, что в истории США уже были подобные прецеденты: на выборах 1912 года Теодор Рузвельт, отколовшийся от республиканцев, основал Прогрессивную партию, но уже через четыре года она была упразднена. Однако у Маска и Рузвельта «разные весовые категории», и угрозы миллиардера создать новую партию прозвучали «скорее как инструмент давления на Дональда Трампа, сиюминутный всплеск эмоций и проявление личной обиды», предположил эксперт. «Отпочкование Рузвельта не привело к слому двухпартийной системы — она достаточно устойчива и удобна. А третья политическая сила не будет иметь того влияния и веса, какими обладают демократы и республиканцы в целом», — уверен он.

Дубравский напомнил, что избирательная система США работает по мажоритарному принципу («победитель получает все»), а третья по величине американская партия, Либертарианская, ни разу не выигрывала выборы. На президентских выборах с 1853 года также побеждали только республиканцы или демократы, а самый высокий результат среди независимых кандидатов продемонстрировал Росс Перо, набравший в 1992 году почти 19%. Он же был последним независимым политиком, допущенным до президентских дебатов.

Избирательная система США устроена таким образом, чтобы не допустить появление сильной третьей партии, и даже сам процесс выдвижения независимых кандидатов значительно труднее, чем для представителей двух основных партий, сообщил Дубравский. По словам политтехнолога, сейчас у Илона Маска есть лишь деньги, но нет своих специалистов, которые могли бы помочь в создании новой партии. Это, впрочем, поправимо, но куда важнее отсутствие у него идеологии, кроме как «мы не демократы, мы не республиканцы», что не слишком эффективно в условиях поляризации общества. «Если появляется третий вариант, то он, скорее всего, будет спойлером в каждом штате», — заключил эксперт.