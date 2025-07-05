Какие риски несет приостановка сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Иран официально приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Это произошло после того, как Израиль и США нанесли удары по его ядерным объектам. В чем Тегеран обвиняет агентство и чем чреват разрыв их отношений — в статье РБК

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Почему Тегеран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее его одобрил меджлис, или Исламский консультативный совет (нижняя палата парламента Ирана), и утвердил Совет стражей Конституции (аналог Конституционного суда). Подписанный президентом закон вступил в силу, и уже 4 июля МАГАТЭ сообщило, что его специалисты, работавшие в Иране, покинули республику и вернулись в штаб-квартиру агентства в Вене.

В Тегеране поясняли, что прекратить отношения с МАГАТЭ решили после того, как Израиль и США нанесли ракетно-бомбовые удары по иранским ядерным объектам. Это произошло в рамках атак, которые Израиль начал против Ирана 13 июня и к которым Америка присоединилась 22 июня (24 июня Израиль и Иран договорились о прекращении огня).

По мнению Тегерана, эта война началась в том числе из-за позиции МАГАТЭ. 30 июня в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Пезешкиан обвинил агентство в том, что оно представляло ложные отчеты об иранской ядерной программе и придерживалось двойных стандартов в отношении «мирной ядерной деятельности Ирана», с одной стороны, и израильской «программы атомного оружия» — с другой, при том что Израиль не присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а Иран среди его действующих участников. Пезешкиан подчеркнул: принципиальная позиция Ирана заключается в том, чтобы избегать войны и искать дипломатического решения. Он выразил надежду, что международные организации, в том числе МАГАТЭ, «будут соблюдать собственные обязательства перед странами-членами и тем самым пролагать путь к миру и безопасности».

МАГАТЭ периодически публиковало доклады о состоянии ядерной программы Ирана. Последний такой отчет вышел в мае 2025 года. Авторы утверждали, что через год после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или иранская ядерная сделка) в 2018 году Тегеран стал постепенно ограничивать возможности экспертов по проверке и мониторингу его ядерных объектов и что сейчас уровень обогащения урана в республике достиг 60% (для создания ядерного оружия необходим показатель в 90%). «Значительное увеличение объемов производства и накопления высокообогащенного урана Ираном — единственным государством, не обладающим ядерным оружием, которое производит такой ядерный материал, — является предметом серьезной озабоченности», — говорилось в документе.

Израиль назвал отчет МАГАТЭ «четким предупреждением, что Иран по-прежнему целенаправленно движется к созданию ядерного оружия». «Доклад убедительно подтверждает то, на чем Израиль настаивает в течение многих лет: цель иранской ядерной программы отнюдь не мирная. <…> Международное сообщество должно действовать без промедления, чтобы остановить Иран», — заявила канцелярия израильского премьер-министра 31 мая.

12 июня Совет управляющих МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран, поддержал резолюцию, представленную Британией, Германией, США и Францией. В ней говорится, что Тегеран не смог предоставить гарантии того, что его ядерная программа — исключительно мирная и что возникшие в связи с этим вопросы уже относятся к компетенции Совета Безопасности ООН. Россия назвала этот документ антииранским и проголосовала «против», его также не поддержали Китай и Буркина-Фасо; 19 стран проголосовали «за», 11 воздержались.

На следующий день Израиль начал наносить удары по иранским ядерным объектам. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что израильская операция вызывает у него «глубокую озабоченность». «Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападению, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как населению, так и окружающей среде», — сказал он и обратил внимание, что в принятой накануне «важной резолюции об обязательствах Ирана по гарантиям» подчеркнуто: Совет управляющих «поддерживает дипломатическое решение проблем, обусловленных иранской ядерной программой».

К чему приведет разрыв отношений Ирана с МАГАТЭ

Решение Ирана прекратить сотрудничество с МАГАТЭ западные страны раскритиковали — США назвали его неприемлемым, поскольку Тегеран принял его «в то время, когда у него есть возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания». МИД Германии заявил, что так Тегеран «исключает любую возможность» международного надзора за его ядерной программой, который принципиально важен для дипломатического решения проблемы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи это обвинение отверг, подчеркнув, что с МАГАТЭ республика работать продолжит — она будет делать это через Высший совет национальной безопасности (как именно, министр не уточнил).

Критику Ирана в адрес МАГАТЭ поддержала Москва — глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гросси в майском докладе использовал «двусмысленно негативные формулировки» и что для этого его «активно обрабатывали» европейские страны. «А сейчас господин Гросси, который дал подачу по большому счету, говорит: «Требую от Ирана немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, чтобы убедиться, где находится обогащенный материал». А есть гарантии, что это не утечет?» — сказал 24 июня Лавров. По информации западных СМИ, Тегеран еще до израильских ударов вывез в безопасное место порядка 400 кг обогащенного урана. По оценке Гросси, снова начать обогащать уран республика сможет в течение следующих нескольких месяцев.

Иран стал постепенно ограничивать доступ МАГАТЭ к своим объектам (например, запретил там внешнее видеонаблюдение) с 2019 года, агентство пыталось его восстановить — Гросси периодически с этой целью приезжал в республику.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, автор телеграм-канала «Тегеран-16» Адлан Маргоев отмечает, что уровень взаимодействия Ирана с агентством всегда служил барометром взаимоотношений Исламской Республики и глобальных держав по ядерной программе. «Условно, Тегеран использовал доступ инспекторов агентства к своим объектам как инструмент обратной связи — когда на Иран оказывали давление в не заслуживающих того, по его мнению, ситуациях, он сокращал свои обязательства по инспекциям в рамках СВПД и таким образом зеркально регулировал отношения с МАГАТЭ и переговорщиками», — пояснил эксперт свою мысль.

Удары Израиля и США по Ирану стали первым случаем, когда ядерная держава — гарант ДНЯО и государство, которое его не подписало и обладает ядерным оружием, атаковали ядерные объекты под гарантиями МАГАТЭ, продолжает Маргоев. И тогда в Иране решили, что нет смысла соблюдать обязательства перед агентством, если оно требует транспарентности ядерной программы, но не гарантирует безопасность инспектируемых ядерных объектов. Однако эксперт не считает разрыв Тегерана с агентством окончательным и бесповоротным — «даже на то, чтобы отозвать решение о выходе из ДНЯО, есть три месяца».

Удары Израиля и США по Ирану сорвали шестой раунд американо-иранских переговоров о ядерной программе, который должен был пройти в Омане. О возобновлении диалога сейчас речи не идет. «Публичных сигналов, что ситуация вышла на путь урегулирования, не видно. Напротив, она стала хуже — возможностей для компромисса с обеих сторон стало меньше. Трудно представить, что на этом этапе какая-то из них откажется от своих красных линий: и Израиль толком не достиг целей своей военной кампании, и Иран укрепляется во мнении, что Израиль и США остановили войну потому, что не смогли перевести ее в противостояние на истощение», — считает Маргоев. По его оценке, от обогащения урана Тегеран не откажется, а отсутствие в Иране инспекторов МАГАТЭ еще больше усложняет понимание ситуации.