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Война Израиля и Ирана ,  
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Лавров заявил, что Израиль нанес удары по Ирану «с подачи МАГАТЭ»

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Европейцы «обрабатывали» главу МАГАТЭ, чтобы он изложил в докладе об Иране «максимально двусмысленно негативные формулировки», заявил глава МИД России. Директор МАГАТЭ считает, что этот документ не может быть основанием для атак
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

В атаках ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам отчасти виновны страны Европы, а также гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который в докладе о ситуации в Иране использовал «двусмысленно негативные формулировки», заявил глава МИД России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает корреспондент РБК.

«Европейцы заняли чисто имперскую неоколониальную позицию. В штаб-квартире МАГАТЭ, когда вот туда выносился доклад Гросси, они активно обрабатывали его, чтобы он максимально двусмысленно негативные формулировки заложил в свою бумагу. Что он и сделал. И через несколько дней Израиль нанес свои удары», — сказал Лавров.

По словам министра, Великобритания, Германия и Франция, подхватив негативные формулировки Гросси и привлекая США, внесли в совет управляющих МАГАТЭ резолюцию, в которой говорилось, что Иран не в полной мере выполняет обязательства в рамках ядерной сделки.

«То есть здесь выстраивается такая логическая цепочка. И я думаю, что доля вины европейцев в том, что это случилось, и что атаки такие были реализованы, конечно, присутствует. А сейчас господин Гросси, который, дал подачу по большому счету, говорит: «Требую от Ирана немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, чтобы убедиться, где находится обогащенный материал». А есть гарантии, что это не утечет?» — продолжил Лавров.

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Рафаэль Гросси

Как отметил дипломат, произошедшее подтверждает факт того, что Запад «серьезнейшим образом» влияет на секретариаты международных организаций и даже их «приватизировал». «Западные сотрудники секретариатов международных структур, начиная с ООН, в других ситуациях, конечно, большинство из них не руководствуется требованием беспристрастности и запретом на получение указаний от каких-либо правительств», — заключил он.

Объявив о начале военной операции против Ирана, Израиль сослался на один из докладов МАГАТЭ, где говорилось, что в Исламской Республике обогатили уран до 60% (оружейный уран обогащен на 90%. — РБК), что, по мнению Израиля, служит шагом к созданию ядерного оружия. Как позднее отмечал Гросси, в отчете, который широко цитировала израильская сторона, указано, что Иран обогащает уран до более высокого уровня, чем другие страны, поэтому и «были основания для беспокойства». «Но о том, что они создают и производят ядерное оружие, нет, мы этого не говорили», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики сбросили 14 противобункерных бомб на заводы по обогащению урана в Фордо и Натанзе, а ВМС США выпустили десятки ракет по ядерному объекту в Исфахане. Таким образом, США присоединились к Израилю, который 13 июня начал бомбежки и ракетные обстрелы Ирана из-за его ядерной программы.

Власти Ирана неоднократно отрицали планы создания ядерного оружия. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан предупредил об ответе на американскую агрессию. Вечером 23 июня Иран нанес удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Дональд Трамп назвал иранские атаки «очень слабыми», а позже объявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.

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Сергей Лавров МИД Иран Израиль ядерная программа Дональд Трамп Масуд Пезешкиан Рафаэль Гросси
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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