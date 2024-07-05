Премьер Британии извинился и ушел в отставку

Сунак покидает пост лидера Консервативной партии и премьера Британии после провала тори на всеобщих выборах. Победу одержали лейбористы, их лидер Кир Стармер может стать главой британского правительства

Риши Сунак (Фото: Phil Noble / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после провальных выборов для своей партии консерваторов объявил об отставке с поста ее лидера и, соответственно, главы правительства. Заявление о своей отставке он начал со слов I am sorry («мне жаль», «простите»), следует из трансляции в Х Сунака.

«Я хотел бы сказать прежде всего, что мне жаль. Я отдал этой работе всего себя. Но вы послали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться», — сказал он.

Политик отметил, что в данной ситуации мнение избирателей — «единственное, что имеет значение», и он готов взять на себя ответственность за этот проигрыш.

Сунак отметил, что не уйдет с поста лидера консерваторов немедленно, это произойдет, когда начнется гонка за это место. Его отставку с должности премьера должен принять король Карл III.

По итогам выборов в королевстве партия Сунака получила 121 место в парламенте и потеряла 250, а лейбористы получили 412 мест (у них прибавилось 211 мандатов), передает телеканал. На третьем месте по числу мест — либеральные демократы (у них 71 место, плюс 63).

Сунак возглавил британское правительство в октябре 2022 года, сменив на этом посту консерватора Лиз Трасс — она провела в кресле премьера рекордно короткий срок — 44 дня. Трасс после этих выборов потеряла свое место в парламенте.

После победы лейбористов на пост премьера претендует лидер этой партии Кир Стармер. Он возглавил партию четыре года назад, когда она переживала одно из самых тяжелых поражений за свою 100-летнюю историю (на прошлых выборах у них было 202 места).

Стармер в прошлом был успешным адвокатом, стал прототипом «лихого адвоката» Марка Дарси в книге и фильме «Дневник Бриджит Джонс». В 2015 году был избран в палату общин от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас, где жил много лет, получив 52,9% голосов. За год до этого получил рыцарское звание за свои заслуги перед уголовным правосудием.

На место Сунака как лидера Консервативной партии могут претендовать глава МИД Дэвид Кэмерон, экс-министр внутренних дел Суэлла Браверман, бывший глава МИД и МВД Джеймс Клеверли, еще одна бывшая глава МВД Прити Пател, депутаты Кеми Баденок, Джереми Хант, Том Тугендхат и Роберт Дженрик, перечисляет Sky News.