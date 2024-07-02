Риши Сунак назвал «связанных с Россией» ботов угрозой демократии

Сунак заявил о «злонамеренных попытках иностранных субъектов» вмешаться в выборы за счет фейковых аккаунтов в соцсетях. Власти Британии начали расследование. Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве

Риши Сунак (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о распространении фейковых аккаунтов в соцсетях, которые используются для влияния на избирателей, сообщает The Times. Такое предупреждение политик сделал на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в парламентские выборы 4 июля, которое начало созданное при правительстве подразделение по борьбе с дезинформацией.

По словам Сунака, есть доказательства «злонамеренных попыток иностранных субъектов очернить демократию» в Великобритании. Власти допускают, что к похожей тактике с фальшивыми аккаунтами может прибегнуть правая популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, что будет иметь «серьезные последствия» для выборов. Сунак заявил, что представителям политической силы «предстоит ответить на серьезные вопросы».

Начать расследование в конце июня потребовал председатель Консервативной партии Ричард Холден после того как группу профилей в соцсетях, пытающихся повлиять на выборы, нашел телеканал ABC.

Как пишет The Times, подразделение по борьбе с дезинформацией анализирует «подозрительный контент, связанный с Россией», чтобы попытаться установить источник и определить, как сильно распространилась эта информация. Сотрудники подразделения также изучают ряд «прокремлевских тезисов» в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), размещенных в поддержку Reform UK. Фарадж в июне заявил, что начало полномасштабных военных действий на Украине в 2022 году спровоцировали страны Запада, а экс-премьер Великобритании Борис Джонсон виновен в срыве переговоров Москвы и Киева.

Помимо того, британские чиновники обнаружили сотни постов от имени сторонников консерваторов и лейбористов в TikTok, одобряющих деятельность Reform UK. Проверка показала, что аккаунты были созданы недавно и не принадлежали реальным избирателям, в половине из них не было указано никаких биографических данных.



Несколько ботов, распространяющих дезинформацию перед выборами, выявили и в X (бывшая Twitter). По данным неправительственной организации Global Witness, многие посты содержат «крайне жестокие» высказывания, разжигающие ненависть, популяризируют теории заговора и «восхваляют» президента России Владимира Путина.

По словам одного из аналитиков, «Россия ранее стремилась продвигать крайне правых кандидатов», чтобы «отобрать голоса у более авторитетных партий», которые занимают более жесткую позицию по отношению к Москве. Министр безопасности Британии Том Тугендхат заявил, что иностранное вмешательство представляет собой серьезную угрозу. «Великобритания является приоритетной целью для россиян, поэтому неудивительно, что они попытаются использовать выборы, чтобы подорвать поддержку Украины среди ее самых верных союзников», — считает он.

В то же время, пишет Times, ряд экспертов предостерегают от того, чтобы связывать любую «вредоносную деятельность» с Россией. Фарадж ранее назвал чушью утверждения о том, что боты, оставляющие сообщения в соцсетях с целью вмешательства в ход всеобщих выборов, могут иметь отношение к России.

Власти России не раз отвергали обвинения во вмешательстве в выборы со стороны других государств. «Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании. Не собираемся это делать и на этот раз», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российское посольство в Британии заявило, что Москва не имеет подобной привычки, «манипуляции, социальная инженерия, «цветные революции» и госперевороты — это не наш метод, а практика США и их сателлитов».