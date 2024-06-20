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Политика ,  
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Telegraph сообщила о риске потери Сунаком поста после провала на выборах

Telegraph: Риши Сунак рискует лишиться поста премьера после провала на выборах
Консервативная партия на выборах в июле может получить чуть более 50 мест в парламенте — на выборах пять лет назад у нее было свыше 350. С таким результатом ее лидер Риши Сунак потеряет пост премьер-министра Британии
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Leon Neal / Pool / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может потерять свой пост после всеобщих выборов в королевстве из-за провала своей партии на голосовании, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные проведенного для газеты опроса. Таким образом он станет первым премьером, который ушел в отставку из-за проигрыша своей партии на выборах.

Исходя из результатов опроса, Консервативная партия, лидером которой является Сунак, получит 53 места в парламенте - почти в семь раз меньше, чем на прошедших в 2019 году выборах (356). Лейбористы же улучшат свой результат в два раза: с 202 мест до 516. Также прогнозируется укрепление позиций либеральных демократов: 50 мест против 10 пятью годами ранее.

Потенциально премьером в случае успеха лейбористов станет лидер этой партии Кир Стармер. Он занял свой пост после провальных для объединения выборов 2019 года. Прежде был теневым министром по вопросам Brexit и адвокатом-правозащитником.

Сунак стал главой британского правительства в октябре 2022 года.

Опрос провела ресерч-компания Savanta с 7 по 18 июня, в нем участвовали около 18 тыс человек.

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Риши Сунак

Выборы состоятся 4 июля. В начале мая в стране прошли выборы в местные советы Англии, и они завершились разгромным поражением Консервативной партии. В 107 избираемых органах партия Сунака утратила около 500 мест из принадлежавших ей там 989. Лейбористская партия получила более 1 тыс. мест от общих 2,6 тыс., партия «Либеральные демократы» получила свыше 100 новых мест, а число принадлежащих ей кресел превысило 500.

В середине мая, согласно данным YouGov, лейбористов поддерживали 47% британцев, в то время как консерваторов — всего 20%.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Риши Сунак Великобритания выборы в парламент

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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