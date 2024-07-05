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Лиз Трасс и шесть министров лишились мандатов после поражения тори

Единственным из действующих министров-консерваторов, которому удалось сохранить мандат после поражения партии на выборах, стал глава МИДа Джереми Хант. Помимо Сунака, парламент покинул Лиз Трасс и еще шесть министров
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

После разгромного поражения Консервативной партии (тори) на выборах в Великобритании свои места в парламенте, помимо премьер-министра Риши Сунака, также потеряют экс-премьер министр Лизз Трасс (с 6 сентября по 25 октября 2022 года), министр обороны Грант Шэппс, министр юстиции Алекс Чок, министр образования Джиллиан Киган, министр культуры и спорта Люси Фрейзер, министр транспорта Марк Харпер и министр по делам ветеранов Джонни Мерсер, передает SkyNews со ссылкой на данные избиркома.

После подсчета бюллетеней в более чем 95% избирательных округах лейбористы получают 412 парламентских мандатов; следом идут тори, завоевавшие, по предварительным данным, 120 кресел; на третьем месте — либеральные демократы с 71 мандатом. Всего в Великобритании 650 избирательных округов. Для достижения парламентского большинства необходимо получить поддержку в 326 из них.

Помимо действующих министров, свои места в парламенте также потеряли, лидер палаты общин Пенни Мордонт, экс-министр по делам Уэльса и главный парламентский организатор консерваторов Саймон Харт, бывший министр энергетики и один из самых видных членов Консервативной партии Риз Могг. Один из немногих, кому удалось удержать свое место — действующий министр иностранных дел Джереми Хант. Как отмечает SkyNews, в своем округе Годалминг и Эш он победил с минимальным перевесом в 891 голос.

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Кир Стармер

Выборы в британский парламент проходят каждые пять лет. В 2019 году из 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента) консерваторы получили 365 мандатов, в то время как лейбористы — 203 мандата. Однако, как показывает счетчик Politico, рейтинг Консервативной партии последовательно снижался с ноября 2021 года. Рекорда он достиг перед премьерством Риши Сунака (с 25 октября 2022 года) — 52% у лейбористов и 22% у тори.

Итоги выборов официально объявят позже 5 июля. По процедуре, Сунак должен публично подать в отставку, объявив об этом королю Карлу III, после чего к монарху обратится Кир Стармер за разрешением сформировать новое правительство.

Стармер возглавляет партию лейбористов с 2020 года. По образованию он юрист, с 2008 по 2013 год был генеральным прокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015-м, избравшись в палату общин, а спустя пять лет смог возглавить партию. Bloomberg называл его «лихим адвокатом», который смог проявить «тихую беспощадность» внутри партии, а также умело воспользоваться скандалами в среде оппонентов.

«Мы сделали это! Вы агитировали за это, вы боролись за это, вы голосовали за это, и теперь это произошло. Изменения начинаются сейчас. И это приятно, я должен быть честен. Четыре с половиной года работы по изменению партии. Вот для чего она нужна: измененная Лейбористская партия, готовая служить нашей стране, готовая вернуть Британию на службу трудящимся», — заявил Стармер после объявления предварительных результатов.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Великобритания Риши Сунак Лиз Трасс консерваторы Лейбористы парламентские выборы поражение
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