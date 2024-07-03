 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова назвала ширмой реакцию Украины на инициативу Орбана о мире

Захарова: слова Киева о мире являются ширмой и прикрытием, но цель совсем другая
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан и Владимир Зеленский
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Слова украинских властей о мире — ширма и прикрытие, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены», — сказала Захарова. Она добавила, что цель у украинских властей и «коллективного Запада» одна — нанести России стратегическое поражение.

По словам официального представителя МИДа, США выбрали президента Украины Владимира Зеленского своим инструментом, поэтому другого от него ждать не приходится. «Тем более после признания западников, что именно они прямо запретили Зеленскому ведение каких-либо переговоров», — отметила Захарова.

Кремль назвал встречу Орбана с Зеленским исполнением обязанностей в ЕС
Политика
Виктор Орбан и Владимир Зеленский

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Украину впервые с 2012 года, став последним приехавшим в Киев лидером Евросоюза. По мнению Орбана, российско-украинский конфликт — самая большая проблема для Европы. Он призвал ЕС определить свою роль и интересы до начала дипломатического урегулирования, поскольку «американцы и русские рано или поздно начнут переговоры друг с другом».

Венгерский премьер уточнил, что предложил Зеленскому прекратить огонь для проведения переговоров, но украинский лидер нашел эту идею не очень привлекательной. Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

Позже в аппарате Зеленского рассказали, что украинский президент выслушал Орбана, но в ответ изложил свою позицию: Украина хочет мира, для этого она провела первый саммит мира и уже готовится ко второму. Прекращения огня это не касается.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине прошел в Швейцарии в середине июня. В основе встречи была «формула мира», предложенная Зеленским, которую Москва назвала «тупиковой».

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Мария Захарова Виктор Орбан Владимир Зеленский Украина Венгрия переговоры
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Telegraph узнала «камень преткновения» на пути Украины в НАТО
Политика
Пентагон назвал допустимыми удары Украины по Крыму
Политика
NV узнал, что Зеленский «не в восторге» от Сырского из-за Харькова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Рост есть, денег нет: как селлеру масштабировать бизнес на маркетплейсах Pro, 10:21
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 10:17
Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок по делу об убийстве Общество, 10:01
Троицкий округ стал первым в Москве по росту цен на новостройки Недвижимость, 10:00
Новый ИИ инженера Суцкевера. Что известно о проекте выходца из OpenAI Pro, 09:59
От ненависти до любви: как сотрудники принимают искусственный интеллект РБК и Millennium, 09:55
Захарова назвала ширмой реакцию Украины на инициативу Орбана о мире Политика, 09:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы Политика, 09:46
Тревожность, самобичевание и чувство вины: что еще терзает достигаторов Pro, 09:41
Философия бренда и лояльные клиенты: интервью с CEO 12 STOREEZ Pro, 09:40
Руководители футбола в России обсудили американский вариант развития лиги Спорт, 09:31
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии Политика, 09:22
Дефицитные продажники: найти, приручить и не переплатить. Полный гайд Pro, 09:19
В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok Бизнес, 09:15