Захарова назвала ширмой реакцию Украины на инициативу Орбана о мире

Захарова: слова Киева о мире являются ширмой и прикрытием, но цель совсем другая

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Слова украинских властей о мире — ширма и прикрытие, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены», — сказала Захарова. Она добавила, что цель у украинских властей и «коллективного Запада» одна — нанести России стратегическое поражение.

По словам официального представителя МИДа, США выбрали президента Украины Владимира Зеленского своим инструментом, поэтому другого от него ждать не приходится. «Тем более после признания западников, что именно они прямо запретили Зеленскому ведение каких-либо переговоров», — отметила Захарова.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Украину впервые с 2012 года, став последним приехавшим в Киев лидером Евросоюза. По мнению Орбана, российско-украинский конфликт — самая большая проблема для Европы. Он призвал ЕС определить свою роль и интересы до начала дипломатического урегулирования, поскольку «американцы и русские рано или поздно начнут переговоры друг с другом».

Венгерский премьер уточнил, что предложил Зеленскому прекратить огонь для проведения переговоров, но украинский лидер нашел эту идею не очень привлекательной. Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

Позже в аппарате Зеленского рассказали, что украинский президент выслушал Орбана, но в ответ изложил свою позицию: Украина хочет мира, для этого она провела первый саммит мира и уже готовится ко второму. Прекращения огня это не касается.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине прошел в Швейцарии в середине июня. В основе встречи была «формула мира», предложенная Зеленским, которую Москва назвала «тупиковой».