Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину диверсией и провокацией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 97,26 (+1,24) Инвестиции, 03 июл, 16:38 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 89,33 (+0,94) Инвестиции, 03 июл, 16:38
ЦСКА опроверг сообщения о переходе на работу в НХЛ тренера вратарей клуба Спорт, 15:25
«Огурцы в пруду»: как искусство транслирует смыслы РБК Стиль и СберПервый, 15:23
Предприятие Москвы получило грант на средства ПВО по обнаружению дронов Политика, 15:21
Китай отложил визит главы дипломатии ЕС Борреля Политика, 15:16
Фондовые рынки Индии и Турции обновили исторические максимумы Инвестиции, 15:09
Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов Спорт, 15:06
«Переживали за отношение, но зря». Россияне — об отдыхе в Турции Life, 14:51
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Избитых в Чечне Милашину и Немова доставят в Москву Политика, 14:48
У двухэтажного здания в Тверском районе Москвы загорелась крыша Общество, 14:44
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:39
Курс доллара превысил ₽90 впервые с марта 2022 года Инвестиции, 14:39
Российский хоккеист вернулся из Северной Америки и перешел в клуб КХЛ Спорт, 14:36
«Москвич» отчитался о рекордных продажах в июне Авто, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:27

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Политика ,  
0 

Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину диверсией и провокацией

Омбудсмен Чечни Солтаев назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией
Мансур Солтаев
Мансур Солтаев (Фото: chechnya.gov.ru)

Нападение в Чечне на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова — диверсия и провокация против республики, заявил ее омбудсмен Мансур Солтаев.

«Вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии, передал [ему данные о] здоровье Милашиной. Ее полностью обследовали, все нормально, — рассказал он. — Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией» (цитата по ТАСС).

На Милашину и Немова напали вооруженные неизвестные люди утром 4 июля. Журналистка и адвокат приехали в Грозный на суд над Заремой Мусаевой, женой бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матерью правозащитников Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых, которую в январе прошлого года насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о насилии над представителем власти (следствие считает, что она набросилась на полицейского).

У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностирована черепно-мозговая травма, а Немов «плохо двигается», сообщала журналистка Ксения Собчак. Обоих пострадавших госпитализировали: сначала в чеченскую больницу, потом — в бесланскую.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после случившегося призвал к «энергичным мерам». О нападении доложили президенту Владимиру Путину.

Теги
Чечня Елена Милашина нападение

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Кремль призвал к очень энергичным мерам из-за избиения Милашиной
Политика
Милашину и Немова после избиения переведут из Чечни в больницу Беслана
Политика
Клишас призвал к жесткой реакции на избиение Милашиной в Чечне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter