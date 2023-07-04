Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину диверсией и провокацией

Мансур Солтаев (Фото: chechnya.gov.ru)

Нападение в Чечне на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова — диверсия и провокация против республики, заявил ее омбудсмен Мансур Солтаев.

«Вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии, передал [ему данные о] здоровье Милашиной. Ее полностью обследовали, все нормально, — рассказал он. — Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией» (цитата по ТАСС).

На Милашину и Немова напали вооруженные неизвестные люди утром 4 июля. Журналистка и адвокат приехали в Грозный на суд над Заремой Мусаевой, женой бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матерью правозащитников Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых, которую в январе прошлого года насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о насилии над представителем власти (следствие считает, что она набросилась на полицейского).

У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностирована черепно-мозговая травма, а Немов «плохо двигается», сообщала журналистка Ксения Собчак. Обоих пострадавших госпитализировали: сначала в чеченскую больницу, потом — в бесланскую.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после случившегося призвал к «энергичным мерам». О нападении доложили президенту Владимиру Путину.