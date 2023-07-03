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Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным

Медведев: противостояние Запада и других стран подвело мир к третьей мировой войне

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал конфликт на Украине тотальным противостоянием Запада и всех остальных стран. Такое мнение он высказал в статье для «Российской газеты».

Медведев считает, что противостояние «условного коллективного Запада и всего остального мира» вызвано диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества. «Новый конфликт уже вызвал на порядок большее напряжение, чем во время прежней холодной войны и крайне отрицательные последствия. Фактически поставил мир на грань третьей мировой», — написал он.

По его оценке, это противостояние продлится десятилетия. «Один из способов его разрешения — третья мировая война. Но он очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн. Скорее всего, выигравших просто не будет», — уверен Медведев.

Запредседателя Совбеза считает, что ядерный апокалипсис «не только возможен, но еще и вполне вероятен». Он подчеркнул, что лучше на протяжении длительного срока искать компромиссы и формировать новый миропорядок, основанный на балансе интересов всех стран, чем «окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса».

Медведев не впервые высказывается о ядерном оружии. Так, 1 июля, комментируя желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, он назвал польских чиновников «патентованными дегенератами». «Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев», — написал он.

При этом замглавы Совбеза увидел в этом «положительную сторону»: по его словам, «исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские». «Ну и другие исчезнут, увы», — заключил он.

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Дмитрий Медведев Совбез России ядерное оружие
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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