Шойгу назвал приоритеты при проведении военной операции на Украине
Основные приоритеты России при проведении военной операции на Украине — это сохранение жизни и здоровья российских военнослужащих, а также исключение угрозы безопасности гражданского населения, заявил на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу.
Министр подчеркнул, что операция продолжится «до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим» (цитата по «РИА Новости»).
Шойгу обвинил «коллективный Запад», который продолжает поставлять Киеву вооружение, в стремлении затянуть конфликт на Украине. По данным Минобороны, туда прибыло свыше 28 тыс. т военных грузов. Часть вооружения, утверждает министр, «расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок».
Российская военная операция длится с 24 февраля. В конце марта Шойгу заявил, что ее основные задачи выполнены и «существенно снижен боевой потенциал ВСУ», поэтому российские военные могут сосредоточиться на главной цели — «освобождении Донбасса».
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
3 июля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль российскими силами Лисичанска — города-спутника Северодонецка и близлежащих населенных пунктов в Луганской области. Лисичанск оставался последним крупным городом под контролем Киева на территории региона. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ покинули Лисичанск: решение было принято, чтобы сохранить жизни военных.
Два дня спустя глава Минобороны отчиталось об итогах «успешной операции по освобождению ЛНР» и взятии под контроль 25 населенных пунктов.
Путин, в феврале объявляя о начале военной операции, называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида», который, по утверждению президента, вел Киев. 29 июня глава государства заявил, что конечная цель России помимо «освобождения Донбасса» — гарантии безопасности для Москвы. Путин также призвал не говорить о сроках операции из-за интенсивности боевых действий, что, по его словам, напрямую связано с возможными потерями.
На Украине с конца февраля действует военное положение (в последний раз его продлевали до 23 августа), Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. В апреле Зеленский говорил, что страна готова сражаться с Россией «и десять лет». В конце июня, выступая на саммите G7, он призвал сделать все возможное, чтобы закончить боевые действия до конца года.