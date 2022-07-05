Шойгу назвал приоритеты при проведении военной операции на Украине

Для России при проведении военной операции на Украине в приоритете жизнь военных и гражданских, заявил Шойгу. Он обвинил «коллективный Запад» в попытке затянуть конфликт, но вновь подтвердил, что все задачи будут выполнены

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Основные приоритеты России при проведении военной операции на Украине — это сохранение жизни и здоровья российских военнослужащих, а также исключение угрозы безопасности гражданского населения, заявил на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что операция продолжится «до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим» (цитата по «РИА Новости»).

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Шойгу обвинил «коллективный Запад», который продолжает поставлять Киеву вооружение, в стремлении затянуть конфликт на Украине. По данным Минобороны, туда прибыло свыше 28 тыс. т военных грузов. Часть вооружения, утверждает министр, «расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок».

Российская военная операция длится с 24 февраля. В конце марта Шойгу заявил, что ее основные задачи выполнены и «существенно снижен боевой потенциал ВСУ», поэтому российские военные могут сосредоточиться на главной цели — «освобождении Донбасса».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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3 июля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль российскими силами Лисичанска — города-спутника Северодонецка и близлежащих населенных пунктов в Луганской области. Лисичанск оставался последним крупным городом под контролем Киева на территории региона. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ покинули Лисичанск: решение было принято, чтобы сохранить жизни военных.

Два дня спустя глава Минобороны отчиталось об итогах «успешной операции по освобождению ЛНР» и взятии под контроль 25 населенных пунктов.

Путин, в феврале объявляя о начале военной операции, называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида», который, по утверждению президента, вел Киев. 29 июня глава государства заявил, что конечная цель России помимо «освобождения Донбасса» — гарантии безопасности для Москвы. Путин также призвал не говорить о сроках операции из-за интенсивности боевых действий, что, по его словам, напрямую связано с возможными потерями.

На Украине с конца февраля действует военное положение (в последний раз его продлевали до 23 августа), Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. В апреле Зеленский говорил, что страна готова сражаться с Россией «и десять лет». В конце июня, выступая на саммите G7, он призвал сделать все возможное, чтобы закончить боевые действия до конца года.