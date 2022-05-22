Верховная рада продлила военное положение на Украине до 23 августа

Законопроект поддержали 320 парламентариев, также в стране решили не отменять всеобщую мобилизацию. Военное положение на Украине ввели 24 февраля

Киев, Украина (Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters)

Верховная рада Украины приняла закон о продлении военного положения на всей территории страны на три месяца, об этом сообщается в Telegram-канале парламента.

«Верховная рада Украины продлила действие военного положения в государстве на 90 суток, до 23 августа 2022 года», — сказано в сообщении.

Законопроект поддержали 320 народных депутатов. Также в стране решили не отменять всеобщую мобилизацию.

Военное положение на всей территории Украины ввели рано утром 24 февраля сразу после начала российской спецоперации. Объявляя об этом решении, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан сохранять спокойствие и оставаться дома. Он заверял население, что «весь сектор безопасности и обороны» Украины продолжает работу.

Режим вводился сроком на 30 дней, но в середине марта Зеленский предложил продлить его еще на месяц. Тогда же украинская Рада одобрила необходимый законопроект, который глава государства подписал 20 марта. В апреле Зеленский обратился к парламенту с аналогичной инициативой, тогда Рада продлила военное положение до 25 мая. 18 мая он внес в украинский парламент очередной такой документ.

В период действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий или прибегнуть к другим мерам.

Кроме военного положения 24 февраля украинские власти объявили всеобщую мобилизацию. На службу в вооруженные силы страны призвали военнообязанных и резервистов. Часть из них перешли в состав украинской Нацгвардии, Погранслужбы, Службы Безопасности Украины и другие подразделения.