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МИД назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО печальнейшим эпизодом

Вступление в НАТО Финляндии и Швеции сделает регион Балтийского моря зоной соперничества, предупредил замминистра иностранных дел России Александр Грушко
Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

Расширение Североатлантического альянса за счет присоединения к нему Финляндии и Швеции приведет к ухудшению региональной безопасности и превратит регион Балтийского моря в зону военного соперничества, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции — это, на мой взгляд, печальнейший эпизод в эволюции европейской безопасности», — сказал Грушко, выступая на полях Валдайского клуба 1 июля. Он добавил, что не понимает мотивов, которые сподвигли эти две страны вступить в альянс, и что они по сути «превращаются в натовскую периферию».

«Если следовать логике мадридских решений, то после того, как это вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо защищать. Это 1300 км, поэтому там надо размещать войска, вооружения и так далее. Все это будет вести к ухудшению региональной безопасности, к существенным угрозам усложнить положение на севере», — продолжил замминистра. Он отметил, что такое развитие событий будет сужать возможности для мирного сотрудничества, которое, по его словам, сейчас крайне востребовано в этой части Европы и мира. «Это будет самым серьезным образом ухудшать обстановку в регионе Балтийского моря, которая в результате натовского расширения, военного освоения территории новых членов из самого спокойного в военном отношении региона будет превращена в арену, ну, если не военной конфронтации, то точно военного соперничества», — сказал Грушко.

Он подчеркнул, что у России нет территориальных споров с Финляндией и Швецией, но их присоединение к НАТО — это «очень существенный сдвиг». «Это будет новая военно-политическая реальность, которая будет влиять на наш процесс военного планирования. То, что мы считали несущественным и незначительным, остается в прошлом. Теперь мы будем иметь дело с ситуацией, когда вдоль наших рубежей и на достаточно небольшую глубину могут быть размещены потенциалы, которые будут угрожать военной безопасности России», — сказал он. Он отметил, что Россия будет принимать меры по обеспечению собственной безопасности.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в середине мая на фоне российской военной операции на Украине. Однако Турция заблокировала процесс присоединения двух стран к альянсу. В ходе отдельной встречи на полях саммита НАТО в Мадриде, который проходил с 28 по 30 июня, трем странам удалось достичь компромисса, после которого Анкара сняла свое вето. Стокгольм и Хельсинки официально получили статус приглашенных в НАТО стран. Теперь их вступление должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц военно-политического блока.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не вызывает беспокойства у Москвы. «У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им [вступить в НАТО] — пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — сказал он по итогам Каспийского саммита 29 июня.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Финляндия Швеция Военная операция на Украине расширение НАТО
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