США подтвердили встречу Путина и Трампа один на один

После общения тет-а-тет планируются переговоры в расширенном формате, заявил американский посол в Москве. Первая полноценная встреча президентов США и России должна закончиться пресс-конференцией, говорили ранее в Кремле

Владимир Путин и Дональд Трамп. Ноябрь 2017 года (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля начнется с переговоров лидеров в формате один на один, затем круг участников расширится, к встрече подключатся советники лидеров, рассказал посол США в Москве Джон Хантсман, передает Reuters.

Цель встречи с российским президентом для американской стороны — понять, готова ли Россия снизить напряженность в двусторонних отношениях, добавил он.

«Президент убежден в том, что хорошие отношения с Россией будут на пользу и Америке, и России, но мяч на стороне Москвы. Президент продолжит призывать Россию к ответственности за ее вредную деятельность», — сказал посол. По словам Хантсмана, США готовы к любому исходу встречи, но «мир всегда стоит усилий».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее допускал, что саммит начнется с личных переговоров двух президентов. Он отмечал, что «Путин комфортно чувствует себя в любых форматах». Об этом также говорил и советник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, после переговоров двух лидеров может пройти рабочий завтрак, а следом за ним — пресс-конференция двух президентов.

О том, что президенты могут обсудить проблемы без участия других членов делегаций, 2 июля сообщал CNN со ссылкой на источник, осведомленный о намерениях Вашингтона.

На встрече двух лидеров не будет обсуждаться вопрос принадлежности Крыма, говорил ранее Песков. Представитель Белого дома Сара Сандерс на вопрос журналистов об этом отвечать отказалась.