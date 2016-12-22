Трамп запланировал встречу с Путиным один на один

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с Владимиром Путиным один на один в начале встречи в финской столице. Телеканал CNN отмечает, что такую же тактику глава Белого дома применил во время саммита в Сингапуре

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

В планах Трампа входит встреча с российским президентом без участия других членов делегации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с планами главы Белого дома. Присутствовать при разговоре должны лишь переводчики.

Издание указывает, что подобную тактику Трамп использовал и в Сингапуре, где он встречался с Ким Чен Ыном. Там американский президент в течение часа один на один общался с лидером КНДР, после чего оба руководителя пригласили на переговоры помощников.

CNN отмечает, что во время первой встречи Трампа и Путина в Гамбурге американского президента сопровождал лишь госсекретарь Рекс Тиллерсон. При этом телеканал высказывает опасения ряда вашингтонских чиновников, что в ходе приватного разговора российский президент может использовать сложившуюся ситуацию, будучи «опытным переговорщиком».

В минувшую пятницу Трамп пообещал, что обсудит с российским президентом все насущные проблемы внешней политики. «Может быть мы поговорим о том, чтобы сократить миллиарды долларов расходов на вооружения, а может быть и нет», - уклончиво заявил американский президент.

1 июля советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который обсуждал будущую встречу в Хельсинки, заявил в интервью телеканалу CBS, что Трамп хотел бы поговорить один на один с российским президентом, понять позицию Россию и объяснить Путину свое видение ситуации.

Болтон предложил не ожидать от встречи в финской столице серьезного прорыва в отношениях. Однако сам факт саммита, по его словам, уже является достижением.