Белый дом отказался отвечать на вопрос об обсуждении Крыма в Хельсинки

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге на стала отвечать на вопрос о том, будет ли на встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обсуждаться возможность признания Вашингтоном перехода Крыма к России. Прямая трансляция выступления Сандерс ведется в YouTube.

«Я не буду говорить ничего о переговорах сейчас», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом пресс-секретарь подчеркнула, что американские власти не пойдут на отмену санкций в отношении Москвы, которые были введены после присоединения Крыма к России. Сандерс уточнила, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не будет обсуждать вопрос Крыма на встрече с Трампом, которая состоится 16 июля в Хельсинки.