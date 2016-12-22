Кремль отреагировал на планы Трампа встретиться с Путиным один на один

Пресс-секретарь президента не исключил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа один на один состоится. По словам Дмитрия Пескова, российский лидер чувствует себя комфортно в любых переговорных форматах

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президенту России подходит любой формат для переговоров, встреча один на один с американским президентом может состояться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Абсолютно подходит. Президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам. Мы не исключаем, что сначала состоится встреча двух президентов», — сказал Песков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп в начале переговоров хочет поговорить ​с Путиным тет-а-тет, в присутствии лишь переводчиков. Телеканал указывает, что подобную тактику американский президент использовал и в Сингапуре, где встречался с Ким Чен Ыном. Там лидеры США и КНДР общались в течение часа один на один, после чего встреча продолжилась в расширенном составе.

Ожидается, что переговоры Путина и Трампа пройдут в Хельсинки 16 июля. Основными темами должны стать двусторонние отношения США и России, сирийское урегулирование и разоружение. Это будет третья встреча двух лидеров. До этого они встречались в прошлом году — в июле, на саммите G20 в Гамбурге, и осенью, на саммите АТЭС во Вьетнаме.