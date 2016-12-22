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Кремль назвал тревожными новости об отравлении «Новичком» в Британии
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Кремль назвал тревожными новости об отравлении «Новичком» в Британии
Политика, 12:58
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Кремль назвал тревожными новости об отравлении «Новичком» в Британии
Сообщения об отравлении двух человек «Новичком» в британском Эймсбери вызывают глубокую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными новости об отравлении двух человек боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Эймсбери, передает корреспондент РБК.

«Это очень тревожные новости, вызывают глубокую обеспокоенность. В связи с подобными проявлениями, уже неоднократными в Великобритании. Вы знаете, что с самого начала в Солсбери Россия отрицала и продолжает отрицать возможность какой-либо причастности к тому, что там происходило, — сказал он. — Сейчас мы обеспокоены, все же в Европе повторяющееся уже использование таких вот веществ, хотя мы не располагаем информацией, какие вещества использовались».

Песков отметил, что ему неизвестно, обращалась ли Великобритания к России по поводу нового инцидента с применением «Новичка». По его словам, Москва предлагала провести расследование, чтобы способствовать обеспечению безопасности, однако «взаимности эти обращения не нашли».

«​Мы сожалеем, что два гражданина находятся в тяжелом состоянии, мы желаем им выздоровления», — добавил он.

Пресс-секретарь напомнил, что Россия отрицала и продолжает отрицать свою причастность к похожему инциденту в Солсбери, от которого в марте пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Он подчеркнул, что «никаких сколько-нибудь убедительных» доказательств в пользу того, что за отравлением Скрипалей стоит Москва, представлено не было.

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На просьбу корреспондента прокомментировать слова министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса о том, что Россия могла бы помочь расследованию инцидента, предоставив все данные, которые у нее есть, Песков ответил, что российская сторона еще в марте предложила провести совместное расследование. Пресс-секретарь заверил, что предоставление данных — это и есть расследование, а значит, если Москву не пригласят к следствию, она не передаст информацию.​

Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

О новом отравлении с применением боевого вещества «Новичок» стало известно в ночь на 4 июля. Британская полиция сообщила, что инцидент произошел 30 июня, двух пострадавших нашли без сознания в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Ими стали 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули, их доставили в больницу в критическом состоянии и только спустя некоторое время обнаружили в их организме следы «Новичка».

Власти Великобритании пока расследуют случившееся, но уже заверяют, что инцидент не был целенаправленной атакой. Также случившееся не связано с тем, что произошло со Скрипалями в марте.​

Авторы: Анна Трунина, Полина Химшиашвили.
Теги: Дмитрий Песков , Кремль , Великобритания , отравление
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