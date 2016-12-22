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Постпредство России при ОЗХО прокомментировало отравление в Эймсбери
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Постпредство России при ОЗХО прокомментировало отравление в Эймсбери
Отравление Скрипалей, 12:37
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Постпредство России при ОЗХО прокомментировало отравление в Эймсбери

Как заявили в постпредстве России при ОЗХО, было бы глупо думать, что Россия может применить «Новичок» в разгар проведения ЧМ по футболу. Заявление опубликовано в Twitter постпредства.

«Какой глупой они считают Россию, если полагают, что она «вновь» применила так называемый «Новичок» в разгар ЧМ по футболу и после специальной сессии ОЗХО (созванной Британией), которая дала организации новые функции. Шоу должно продолжаться?» — говорится в сообщении постпредства.

В ночь на 4 июля в городе Эймсбери близ Солсбери были обнаружены 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули​ без сознания. Пару госпитализировали с подозрением на отравлением неизвестным веществом. В Скотленд-Ярде уточнили, что они были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте.

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес позднее заявил, что отравление не является целенаправленным покушением. Он также отметил, что инцидент, по предварительным данным, не связан с «делом Скрипалей». Тем не менее Уоллес призвал российские власти предоставить всю информацию по отравлению Скрипалей.

Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

В марте в Солсбери без сознания обнаружили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, они были госпитализированы. Позднее специалисты установили, что Срипиалей отравили нервно-паралитическим агентом «Новичок», производившимся в СССР и в России. Власти Великобритании обвинили в причастности к произошедшему Россию. Москва причастность к инциденту неоднократно отрицала. 

Теги: ОЗХО , отравление , Британия
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