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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин назвал условие использования Россией «ядерной дубинки»

Путин: ситуацию на Украине не надо доводить даже до угроз ядерным оружием
Сюжет
ПМЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Россию постоянно обвиняют в том, что она размахивает «ядерной дубинкой», но условия применения Москвой такого оружия описаны в ядерной доктрине. Конфликт на Украине не следует доводить до угроз ядерным оружием, подчеркнул Путин

Ситуацию на Украине не нужно доводить даже до угрозы использования ядерного оружия, условия его применения Россией описаны в ее ядерной доктрине, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами международных информационных агентств. Трансляцию вел РБК.

Журналистка Reuters спросила главу государства, что послужило бы спусковым крючком ядерной войны и насколько мир близок к этому риску в конфликте на Украине.

«Нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали, вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», — сказал он.

Путин призвал не доводить ситуацию не то что до использования, а до угрозы использования ядерного оружия. Он также напомнил о ядерной доктрине России, согласно которой в случае действий, угрожающих суверенитету России, она считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства.

Согласно российской ядерной доктрине, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, может стать условием применения Россией ядерного оружия.

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Фото:Junko Kimura / Getty Images

25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что на Кубани был нанесен удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении. Там в Армавире расположены радиолокационные системы «Воронеж», отслеживающие баллистические ракеты. Такие же находятся в Орске Оренбургской области. Власти сообщали о беспилотниках, сбитых или упавших в районе этих городов в конце мая.

МИД заявил, что Россия будет пресекать попытки Украины нарушить работу российской системы стратегического сдерживания, в том числе на объекты, предупреждающие о ракетном нападении.

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Владимир Путин ядерное оружие Украина
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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