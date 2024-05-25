Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

Украина ударила по объекту системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани, есть повреждения, заявил Рогозин. Он счел ответственными США и предупредил об угрозе «обвала стратегической безопасности ядерных держав»

Дмитрий Рогозин (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, есть повреждения, сообщил сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» и экс-вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Он называет объект ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами. По мнению Рогозина, «заказчиком грандиозного преступления» являются США. Учитывая их вовлеченность в конфликт и «тотальный контроль» за военным планированием Киева, версию о том, что Вашингтон не знал о планах удара по системе противоракетной обороны России, «можно отбросить», считает он.

«Вашингтону придется ответить по полной за случившееся. Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», — заключил сенатор.

РБК направил запрос в Минобороны.

«Воронеж-ДМ» входит в семейство стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности «Воронеж», которые предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Их разрабатывали с начала 2000-х годов, в 2009–2016 годах станции «Воронеж-М» и «Воронеж-ДМ» начали поступать на вооружение.

РЛС «Воронеж» в Армавире Краснодарского края поставили на боевое дежурство в 2013 году. Ее разработали в НПК «НИИДАР» (Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи) при участии «РТИ им. Минца». На открытии станции присутствовал президент России Владимир Путин. «РЛС способна засечь даже самую малозаметную цель, в доли секунды обнаружить пуски ракет разных типов за сотни и даже за тысячи километров от наших границ», — сказал он тогда.

«Воронеж-ДМ» имеет дальность работы до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали (ближний космос), способна одновременно контролировать до 500 объектов. Путин отмечал, что она будет выполнять функции советских РЛС «Днепр» и «Дарьял», расположенных на Украине (Мукачево Закарпатской области и Севастополь, который в 2014 году по итогам референдума вошел в состав России) и в Азербайджане (Габала).