Политолог из ВШЭ объяснил идею демонстрационного ядерного взрыва в России

Преподаватель ВШЭ предложил провести демонстрационный ядерный взрыв на российской или нейтральной территории. По словам Дмитрия Суслова, такой шаг напомнит миру об ужасах ядерной войны и предотвратит конфликт с НАТО

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Заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов заявил РБК, что предлагает провести демонстрационный ядерный взрыв либо на нейтральной территории, либо на территории России. Ранее эксперт, который также занимает должность замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, опубликовал статью «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве» в журнале «Профиль».

В беседе с РБК Суслов предложил в качестве возможной локации для взрыва Новую землю и другие места, где прежде проводились ядерные испытания. «Речь не идет о том, чтобы проводить это над Украиной или внутри Украины, речь не идет о том, чтобы проводить это на территории какого-то третьего государства», — пояснил Суслов.

По его словам, в последнее время западные страны считают блефом не только заявления России о готовности прибегнуть к ядерному оружию в случае конфликт с НАТО, но даже учения с применением тактического ядерного оружия. Подобную точку зрения озвучивают и западные политики, вроде главы МИД Польши Радослава Сикорского, и западное экспертное сообщество и СМИ. «Для того чтобы доказать, что это не блеф, необходимо от заявлений переходить к практическим шагам. И наиболее недвусмысленный практический шаг, наиболее недвусмысленный сигнал, призванный продемонстрировать готовность России прибегнуть к ядерному оружию в случае возникновения прямой войны между Россией и НАТО — это демонстрационный ядерный взрыв», — пояснил он.

Суслов подчеркнул, что на растущий риск прямого военного столкновения между Россией и НАТО указывают дискуссии внутри европейских стран и США о том, чтобы разрешить Украине применять западные вооружения для ударов по российской территории. Специалист также указал на недавние слова Дональда Трампа о том, что он «бомбил бы Москву и Пекин», будь он президентом США. Подобное заявление американский политик сделал на встрече с донорами своей предвыборной кампании, сообщал Washington Post.

«Нужно напомнить миру, что такое ядерная война, нужно напомнить миру, что такое ядерный гриб. Нужно напомнить миру тот ужас, который может возникнуть от ядерной войны, чтоб показать, что эта реальность может вернуться и ни в коем случае нельзя до этой реальности доводить, что на Западе должны остановиться и не доводить дело до прямой войны между Россией и НАТО. А сейчас мы стоим на пороге этой войны», — подчеркнул Суслов.

Летом 2023 года почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов опубликовал на сайте «РИА Новости» статью под названием «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». В ней автор выразил надежду, что стране не понадобится применять ядерное оружие, но предположил, что, если «противники не одумаются», «перед военно-политическим руководством России встанет ужасный моральный выбор и необходимость принять тяжелое решение». Позднее члены СВОП опубликовали заявление, в котором назвали предложения Караганова неприемлемыми.