МИД пообещал пресекать угрозы системе предупреждения о ракетном нападении

Россия будет пресекать попытки Украины, поощряемые США, создать угрозы для звеньев российской системы стратегического сдерживания, заявили в МИДе, отвечая на вопрос об атаках Киева на объекты предупреждения о ракетном нападении

Сергей Рябков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия будет пресекать попытки Украины нарушить работу российской системы стратегического сдерживания, в том числе когда целью являются объекты предупреждения о ракетном нападении, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Это не первый случай, когда режим в Киеве пытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться», — сказал он.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин 25 мая заявил, что на Кубани был нанесен удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Рябков отметил, что подобные провокационные действия Киева поощряет Вашингтон. Дипломат добавил, что Москва осторожно подходит ко всему, что связано с созданием угроз «ресурсам, обеспечивающим стратегический паритет».

The Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что в США обеспокоены тем, как российская сторона может воспринять украинские атаки по этим объектам. В Вашингтоне отметили, что Россия не использует эти радары в ходе конфликта с Украиной. Ответственность за атаки на РЛС на себя взяло главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), сообщило издание.

Согласно российской ядерной доктрине, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, может стать условием применения Россией ядерного оружия.