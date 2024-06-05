На суде по делу Хантера Байдена показали его фотографии с кокаином
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина, выяснилось в суде по делу о нарушениях при хранении оружия; присяжным также показали видео обвиняемого с курительной трубкой, передает CNN со ссылкой на своего корреспондента.
В ходе рассмотрения дела в суде штата Делавэр во вторник обвинитель показал присяжным несколько видео, которые удалось получить с электронных устройств Байдена-младшего. «На одном из них Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения. На другом белая субстанция на весах», — отмечает CNN.
По словам обвинителей, сын американского лидера был «сильно зависим» от наркотиков как минимум с 2015 по 2019 год. В тот же период он незаконно приобрел огнестрельное оружие, считает следствие. «Никто не стоит выше закона. Неважно, кто вы и как вас зовут», — подчеркнул на суде прокурор Дерек Хайнс.
Джо Байден ранее заявил, что «не комментирует и не будет комментировать находящиеся на рассмотрении федеральные дела».
В сентябре 2023 года сыну американского президента предъявили обвинения в незаконном владении оружием. Еще в 2018-м, заполняя бланк при покупке револьвера Colt Cobra 38 special, он солгал, что не употребляет наркотики, считает следствие.
Кроме того, Хантеру Байдену вменяли неуплату налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 годы. Так, в 2017-м он заработал более $2,3 млн, в том числе $1,6 млн получил из китайских источников, $500 тыс. — от украинской энергетической компании, $70 тыс. — от румынского бизнеса и т.д. А в 2018 году сын президента заработал более $2,1 млн, по мере того как его наркозависимость прогрессировала, отмечала The Wall Street Journal.
Хантер Байден в июле 2023 года выразил готовность признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости, но судья отказалась одобрить сделку со следствием. В декабре ему предъявили обвинения в неуплате налогов. При этом большое жюри присяжных в Калифорнии отметило, что Байден-младший тратил деньги «на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели и съем недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера — в общем, на все, кроме налогов».
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