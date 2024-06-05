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На суде по делу Хантера Байдена показали его фотографии с кокаином

CNN: Хантер Байден в 2018 году отправлял наркодиллерам фотографии с кокаином
В сентябре Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном владении оружием. Следствие полагает, что он купил его в период наркозависимости, что запрещено. На суде по его делу прокурор показал фотографии Байдена с наркотиками
Хантер Байден
Хантер Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина, выяснилось в суде по делу о нарушениях при хранении оружия; присяжным также показали видео обвиняемого с курительной трубкой, передает CNN со ссылкой на своего корреспондента.

В ходе рассмотрения дела в суде штата Делавэр во вторник обвинитель показал присяжным несколько видео, которые удалось получить с электронных устройств Байдена-младшего. «На одном из них Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения. На другом белая субстанция на весах», — отмечает CNN.

По словам обвинителей, сын американского лидера был «сильно зависим» от наркотиков как минимум с 2015 по 2019 год. В тот же период он незаконно приобрел огнестрельное оружие, считает следствие. «Никто не стоит выше закона. Неважно, кто вы и как вас зовут», — подчеркнул на суде прокурор Дерек Хайнс.

Джо Байден ранее заявил, что «не комментирует и не будет комментировать находящиеся на рассмотрении федеральные дела».

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Сын президента США Джо Байдена Хантер

В сентябре 2023 года сыну американского президента предъявили обвинения в незаконном владении оружием. Еще в 2018-м, заполняя бланк при покупке револьвера Colt Cobra 38 special, он солгал, что не употребляет наркотики, считает следствие.

Кроме того, Хантеру Байдену вменяли неуплату налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 годы. Так, в 2017-м он заработал более $2,3 млн, в том числе $1,6 млн получил из китайских источников, $500 тыс. — от украинской энергетической компании, $70 тыс. — от румынского бизнеса и т.д. А в 2018 году сын президента заработал более $2,1 млн, по мере того как его наркозависимость прогрессировала, отмечала The Wall Street Journal.

Хантер Байден в июле 2023 года выразил готовность признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости, но судья отказалась одобрить сделку со следствием. В декабре ему предъявили обвинения в неуплате налогов. При этом большое жюри присяжных в Калифорнии отметило, что Байден-младший тратил деньги «на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели и съем недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера — в общем, на все, кроме налогов».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Хантер Байден наркотики суд оружие наркодилеры США
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