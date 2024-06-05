Россия, Китай и Иран призвали Запад «проявить волю» по ядерной сделке

Ядерная сделка между США, Россией, Китаем, Британией, Францией, ФРГ и Ираном была заключена в 2015 году, однако в 2018 США вышли из сделки. В совместном заявлении три страны призвали Запад «проявить волю» и вернуться к соглашению

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Западу необходимо «проявить политическую волю» и предпринять шаги для восстановления ядерной следки (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) с Ираном, говорится в совместном заявлении России, Китая и Ирана, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Накануне Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением «ядерной эскалации» cо стороны Ирана, потребовав от того объяснений по поводу следов урана, обнаруженный на незаявленных объектах.

«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД <...> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения», — приводит текст совместного заявления трех стран иранское агентство Tasnim.

В документе отмечается, что, «к сожалению», другие участники СВПД — Франция, Германия, Великобритания и США, несмотря на свои обещания, продолжают игнорировать вопросы по возобновлению слелки из-за «собственных политических соображений». «Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация считают, что положения СВПД остаются в силе — согласно резолюции 2231 СБ ООН», — сказано в заявлении.

Ядерная сделка между США (при администрации Барака Обамы), Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном была заключена в 2015 году. Соглашение ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Вашингтон вышел из договора в 2018 году, когда бывший тогда у власти Дональд Трамп счел, что Иран на самом деле не отказался от своей ядерной программы. После этого Соединенные Штаты восстановили свои санкции. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня в 3,67%.

Пришедший к власти Джо Байден заявил, что хочет вернуться к соглашению. Как писала The Wall Street Journal (WSJ), Соединенные Штаты с декабря 2022 года ведут тайные переговоры о возвращении в ядерную сделку с Ираном, однако пока безрезультатно. В середине февраля 2023 года международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до рекордных 84%. Это лишь немногим меньше, чем необходимо для создания ядерного оружия, писал Bloomberg.

Москва неоднократно призывала США вернуться к ядерной сделке. «Все понимают, что бесконечно переговоры продолжаться не могут, особенно в условиях когда с одной стороны американцы вводят санкции, а с другой — Иран продолжает развивать свою ядерную программу. Надо это прекращать, возвращать все на круги своя, к первоочередному СВПД во всех его аспектах пора возвращаться», — отмечал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.