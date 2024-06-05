 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россия, Китай и Иран призвали Запад «проявить волю» по ядерной сделке

Россия, Китай и Иран призвали Запад «проявить волю» и возобновить ядерную сделку
Ядерная сделка между США, Россией, Китаем, Британией, Францией, ФРГ и Ираном была заключена в 2015 году, однако в 2018 США вышли из сделки. В совместном заявлении три страны призвали Запад «проявить волю» и вернуться к соглашению
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Западу необходимо «проявить политическую волю» и предпринять шаги для восстановления ядерной следки (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) с Ираном, говорится в совместном заявлении России, Китая и Ирана, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Накануне Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением «ядерной эскалации» cо стороны Ирана, потребовав от того объяснений по поводу следов урана, обнаруженный на незаявленных объектах.

«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД <...> Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения», — приводит текст совместного заявления трех стран иранское агентство Tasnim.

В документе отмечается, что, «к сожалению», другие участники СВПД — Франция, Германия, Великобритания и США, несмотря на свои обещания, продолжают игнорировать вопросы по возобновлению слелки из-за «собственных политических соображений». «Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация считают, что положения СВПД остаются в силе — согласно резолюции 2231 СБ ООН», — сказано в заявлении.

Reuters узнал об уменьшении шансов на ядерную сделку Ирана и США
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP

Ядерная сделка между США (при администрации Барака Обамы), Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном была заключена в 2015 году. Соглашение ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Вашингтон вышел из договора в 2018 году, когда бывший тогда у власти Дональд Трамп счел, что Иран на самом деле не отказался от своей ядерной программы. После этого Соединенные Штаты восстановили свои санкции. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня в 3,67%.

Пришедший к власти Джо Байден заявил, что хочет вернуться к соглашению. Как писала The Wall Street Journal (WSJ), Соединенные Штаты с декабря 2022 года ведут тайные переговоры о возвращении в ядерную сделку с Ираном, однако пока безрезультатно. В середине февраля 2023 года международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до рекордных 84%. Это лишь немногим меньше, чем необходимо для создания ядерного оружия, писал Bloomberg.

Москва неоднократно призывала США вернуться к ядерной сделке. «Все понимают, что бесконечно переговоры продолжаться не могут, особенно в условиях когда с одной стороны американцы вводят санкции, а с другой — Иран продолжает развивать свою ядерную программу. Надо это прекращать, возвращать все на круги своя, к первоочередному СВПД во всех его аспектах пора возвращаться», — отмечал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерная сделка Иран Россия Китай ядерное оружие МАГАТЭ
Материалы по теме
Telegraph узнала о переориентации МИ-5 на шпионов из КНР, Ирана и России
Политика
В США заявили, что не стремятся к переговорам по ядерной сделке с Ираном
Политика
Иран обвинил «евротройку» в подталкивании к провалу ядерной сделки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве ФРГ в Москве и пропал Бизнес, 01:15
В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность Политика, 00:42
Племянника Кадырова назначили министром транспорта Чечни Политика, 00:37
«Роскосмос» назвал имя космонавта, проведшего в космосе 1000 суток Политика, 00:23
Россия, Китай и Иран призвали Запад «проявить волю» по ядерной сделке Политика, 00:19
Власти Кипра пообещали проверить данные об «отеле Зеленского» на острове Политика, 00:12
Белый дом исключил изъятие российских активов в одностороннем порядке Политика, 00:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Петербурге откроется 27-й международный экономический форум Экономика, 00:01
России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН Бизнес, 00:00
Немецкий владелец крупного российского коллектора решил его продать Финансы, 00:00
США исключили территориальные ограничения для Украины в применении ПВО Политика, 04 июн, 23:45
В Индии разбился истребитель. Видео Политика, 04 июн, 23:30
В московском парке гулявшего с внучками дедушку убили ножом в сердце Общество, 04 июн, 23:29
Умер сыгравший в сериале «Доктор Кто» актер Уильям Расселл Общество, 04 июн, 23:25