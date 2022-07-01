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Политика ,  

Reuters узнал об уменьшении шансов на ядерную сделку Ирана и США

Переговоры США и Ирана возобновились после трех месяцев перерыва в Дохе, однако по их итогам было заявлено, что стороны не достигли прогресса

После американо-иранских переговоров в столице Катара, Дохе, шансы на возобновление ядерной сделки Вашингтона и Тегерана уменьшились, заявил источник Reuters, высокопоставленный американский чиновник.

«Перспективы сделки после Дохи хуже, чем были до Дохи, и они будут ухудшаться с каждым днем», — сказал собеседник агентства. По его словам, переговоры в Дохе представляли собой «в лучшем случае топтание на месте, в худшем — движение назад». Подробностей о переговорах чиновник не сообщил.

Переговоры в Дохе начались 28 июня, США на них представлял специальный посланник по Ирану Роберт Малли, Иран — замминистра иностранных дел Али Багери Кани. Координатором выступил политический директор внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора. Он 30 июня по итогам переговоров сообщил, что стороны не достигли в них прогресса, передает Reuters.

Боррель заявил, что Иран и США возобновят переговоры по ядерной сделке
Политика
Жозеп Боррель

В Иране подход Запада к переговорам назвали «неадекватным», сообщает местное агентство IRNA. Как заявил президент страны Ибрахим Раиси, в адрес Тегерана выдвинуты не соответствующие действительности обвинения, поскольку прозрачность ядерной программы страны и ее мирную направленность подтверждает МАГАТЭ. По словам главы государства, Иран требует не только отмены санкций, но и снятия со страны обвинений по ядерной программе.

Требования Ирана по ядерной сделке в апреле выдвинул парламент страны: отказ США от введения новых санкций против Ирана; юридические гарантии того, что Вашингтон не выйдет из договоренностей; снятие ограничений на экспорт иранской нефти.

Другой высопопоставленный источник Reuters ранее называл требования Тегерана «расплывчатыми» и неконкретными и отмечал, что страна должна определиться с тем, заинтересована ли она в возвращении к сделке.

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Медведев заявил о dead zone для переговоров с США по ядерному оружию
Политика
Дмитрий Медведев

США и Иран ведут переговоры по вопросу возвращения к соглашению о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который был подписан в 2015 году семью странами — кроме вышеуказанных, в их числе были Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия. Стороны договорились, что в обмен на снятие экономических санкций Иран ограничит свою ядерную программу.

Экс-президент США Дональд Трамп отказался от выполнения соглашения в 2018-м и вновь ввел санкции в отношении Тегерана, который вернулся к реализации ядерной программы: стал превышать допустимый уровень обогащения урана, а также ограничил сотрудничество с МАГАТЭ. Сменивший Трампа Джо Байден заявил, что США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке.

В марте этого года в Госдепартаменте США указали, что переговоры по сделке находятся на финишной прямой, однако затем они были приостановлены. В июне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после визита в Иран сообщил, что Вашингтон и Тегеран возобновят переговоры.

В конце июня глава МИД России Сергей Лавров во время посещения Ирана заявил, что Россия выступает за скорейшее восстановление СВПД по ядерной программе в изначальной конфигурации, сообщал ТАСС.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Иран США ядерная сделка

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