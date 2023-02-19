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Bloomberg сообщил об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана

Bloomberg: инспекторы обнаружили в Иране уран, обогащенный до рекордных 84%

Международные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до рекордных 84% — уровня чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, случаем заинтересовались представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые пытаются выяснить, каким образом Ирану, за столь короткое время, удалось вывести обогащение урана на рекордные уровни.

Bloomberg отмечает, что специалистам МАГАТЭ предстоит определить, обогащал ли Иран уран преднамеренно, или такая концентрация стала «непреднамеренным накоплением» в газовых центрифугах, используемых для разделения изотопов.

Обогащение урана — технологический процесс увеличения доли изотопа 235U в уране. Если уран обогащен на 20% и более, его называют высокообогащенным или оружейным ураном.

Как отмечает Bloomberg, для создания ядерного оружия необходимо иметь уране, обогащенный до 90%.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В нем стороны условились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия. СВПД предполагал, в частности, ограничение обогащения урана и доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ко всем ядерным объектам в стране.

Тем не менее уже в 2018 году при экс-президенте Дональде Трампе США вышли из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения, и возобновили против него санкции. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня в 3,67%.

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В сентябре 2020 года президент США Джо Байден заявил, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран предпримет аналогичные шаги. После этого прошло несколько раундов переговоров, которые не привели к новому соглашению. В апреле 2021 года представитель Ирана на переговорах по возможному восстановлению сделки Аббас Аракчи сообщил, что его страна намерена обогащать уран до уровня 60%. The New York Times тогда сообщал, что для создания одной ядерной боеголовки на тот момент Ирану хватило бы одного месяца.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Иран ядерное оружие МАГАТЭ обогащение урана уран
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