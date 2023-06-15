WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана для «снижения напряженности»

Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, чтобы освободить своих заключенных, удерживаемых Тегераном, и сдержать его развивающуюся ядерную программу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, переговоры между высокопоставленными официальными лицами США и Ирана начались в декабре прошлого года. За этот период представители Белого дома как минимум трижды ездили в Оман.

В обмен на освобождение американских заключенных и ограничения по ядерной программе Тегеран добивается получения доходов от иранской энергетики, которые заморожены из-за санкций США. В частности, иранские официальные лица требовали вернуть доступ к $7 млрд, которые принадлежат иранским фондам и хранятся в Южной Корее, и к деньгам, полученным от поставок газа и нефти и хранящимся в Ираке, уточняет WSJ.

После возобновления контактов Вашингтон одобрил для Ирака выплату в €2,5 млрд (деньги были заморожены санкциями США) за импорт иранской электроэнергии и газа, рассказали американские и иракские официальные лица. В США же заявили, что этот перевод средств не связан с обсуждениями.

Эта «попытка дипломатии», как пишет WSJ, сосредоточена на «снижении напряженности» между странами, которая резко возросла в этом году, когда Иран продвинулся вперед в обогащении урана и перехватил нефтяные танкеры в Персидском заливе.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В нем стороны условились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия. СВПД предполагал, в частности, ограничение обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране.

Тем не менее уже в 2018 году при экс-президенте Дональде Трампе США вышли из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения, и возобновили против него санкции. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня в 3,67%.

В сентябре 2020 года Байден заявил о готовности США вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран предпримет аналогичные шаги. Последующие за этим несколько раундов переговоров не привели к новому соглашению.

В середине февраля 2023 года международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до рекордных 84%, сообщал Bloomberg. Это лишь немногим меньше, чем необходимо для создания ядерного оружия.