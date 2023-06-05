Киев назвал вбросом сообщения о смерти Буданова при ракетном ударе

Украинский Центр противодействия дезинформации заявил, что сообщения о гибели главы украинской разведки в результате ракетного удара — фейк

Кирилл Буданов (Фото: Павел Бахмут / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Киев опроверг сообщения о смерти начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова.

«Роспропаганда от имени украинского медиа распространяет новость о смерти Кирилла Буданова», — говорится в сообщении украинского Центра противодействия дезинформации в телеграм-канале.

Там назвали фейком и «очередным информационным вбросом» информацию о том, что глава украинской разведки погиб в результате недавнего ракетного удара и что в национальном центре «Украинский дом» готовятся к его похоронам.

Замглавы ГУР Вадим Скибицкий рассказал украинскому «24 Каналу», что с Будановым «все хорошо». По его словам, в обед он говорил с генералом.

29 мая Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. Те, кто пытался «запугать» Украину, пожалеют об этом, предупредил он. Ночью и утром того дня киевские власти сообщали об ударах по столице. Российское Минобороны отчиталось о «групповом ударе высокоточным оружием большой дальности» по аэродромам. В результате были поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с оружием и боеприпасами, сообщали в ведомстве.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Минобороны сообщало о восьми дронах, пять из них были сбиты, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Позднее в тот же день ведомство заявило, что в течение суток российские военные нанесли «групповые удары» по центральным пунктам принятия решений, где под руководством западных спецслужб готовились теракты в России, а президент Владимир Путин сказал, что российские силы два-три дня назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины, а в ответ «киевский режим выбрал другой путь — путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям».

В мае источник «РИА Новости» и российские военкоры сообщали о тяжелом ранении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Украинская сторона также опровергла эти сообщения.