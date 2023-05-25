ВСУ опубликовало видео с главкомом Залужным после информации о его тяжелом ранении

«Штирлиц» опубликовал видео с Залужным после информации о его ранении

О тяжелом ранении Залужного накануне сообщил источник «РИА Новости». Полковник ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео с главкомом, который поприветствовал украинцев и поблагодарил их за поддержку

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Полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» опубликовал в своем телеграм-канале видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным после данных источника «РИА Новости» и российских военкоров о его тяжелом ранении.

На видео Штефан заявляет, что сегодня 25 мая, а данные о тяжелом ранении Залужного называет конспирологическими. Затем оператор направляет камеру на главкома, который приветствует украинцев и благодарит их за поддержку.

Источник «РИА Новости» накануне сообщил, что Залужный был ранен в результате ракетного удара российской армии в Херсонской области. По данным собеседника агентства, главком получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, из-за которых якобы не сможет продолжать службу.

О том, что Залужный ранен, несколько дней назад сообщили российские телеграм-каналы: военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что генерал находится в критическом состоянии в главном военном клиническом госпитале. По его данным, командующий был ранен 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области, там же погибли и многие другие высокопоставленные украинские военные. Украинское Минобороны эту информацию опровергло.

Ранее 25 мая фотографию с Залужным также опубликовала советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова.

Минобороны России не подтверждало ранение главкома ВСУ. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин накануне заявил, что данные о его ранении нельзя считать достоверными на 100%.