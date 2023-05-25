Советник на Украине опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении

Советник ВСУ опубликовала фото Залужного после сообщений о его ранении

Главком ВСУ Валерий Залужный и советник сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова (Фото: Алена Шевцова / Facebook (принадлежит Meta -- запрещенной в России экстремистской организации))

Советник командования сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала в своем Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Фотография появилась на фоне сообщений о его ранении.

«Целый день веселились читать, как русские патриоты «кричат ура и в воздухе чепчики бросают» про новые байки про ранение нашего командира», — написала Шевцова.

При этом издание «Страна.UA» обратило внимание, что предыдущее фото с Залужным Шевцова опубликовала 2 мая. На нем они в такой же одежде.

О том, что Залужный ранен, несколько дней назад сообщали российские телеграм-каналы. Так, военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что Залужный лежит в главном военном клиническом госпитале и находится в критическом состоянии. Журналист утверждал, что командующего ранили 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области. Украинское Минобороны эти данные опровергало.

10 мая Залужный пропустил заседание военного комитета НАТО по видеосвязи. Главком сослался на «напряженную оперативную ситуацию на земле». Замминистра обороны Анна Маляр 21 мая сказала, что Залужный на месте и «делает свою работу».

Через три дня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Twitter, что главнокомандующий представил доклад на ставке президенту Украины Владимиру Зеленскому.