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Россия ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки

ООН: Россия ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки из-за отказа по аммиаку
Россия неоднократно требовала возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса. В ООН заявили, что Москва уведомила СКЦ о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный из-за отказа по экспорту аммиака
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия проинформировала Стамбульский совместный координационный центр (СКЦ) о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный под Одессой на фоне отсутствия российского экспорта аммиака, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Россия проинформировала СКЦ о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В данное время он не экспортируется», — сказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ООН обеспокоена продолжающимся замедлением исполнения черноморской зерновой инициативы.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после этого ее действие несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Соглашение предусматривает поставки агропродукции из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.

В мае Россия и Украина продлили зерновую сделку еще на два месяца, до середины июля. Продление было под вопросом, поскольку Москва неоднократно заявляла, что часть сделки, касающаяся снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, не выполняется. Если прогресса по соглашению не будет, Россия будет считать, что оно уже не работает, заявил 29 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Один из ключевых вопросов, который обсуждается в рамках зерновой сделки, — возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Источник Reuters в украинском правительстве сообщал, что Киев готов пойти на такой шаг, если в зерновую сделку включат больше украинских портов. Российские власти такую возможность исключили.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года.

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До начала конфликта на Украине на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS.

Также Россия требует возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, и переподключения Россельхозбанка к системе передачи межбанковских сообщений SWIFT. Банк потерял к ней доступ из-за санкций после начала спецоперации. Евросоюз отказался переподключать банк до окончания конфликта на Украине.

Россия ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки
Россия ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Анастасия Серова
ООН Зерновая сделка Россия Военная операция на Украине регистрация
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