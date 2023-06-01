Россия ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки

Россия неоднократно требовала возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса. В ООН заявили, что Москва уведомила СКЦ о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный из-за отказа по экспорту аммиака

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Россия проинформировала Стамбульский совместный координационный центр (СКЦ) о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный под Одессой на фоне отсутствия российского экспорта аммиака, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Россия проинформировала СКЦ о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В данное время он не экспортируется», — сказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ООН обеспокоена продолжающимся замедлением исполнения черноморской зерновой инициативы.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после этого ее действие несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соглашение предусматривает поставки агропродукции из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.

В мае Россия и Украина продлили зерновую сделку еще на два месяца, до середины июля. Продление было под вопросом, поскольку Москва неоднократно заявляла, что часть сделки, касающаяся снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, не выполняется. Если прогресса по соглашению не будет, Россия будет считать, что оно уже не работает, заявил 29 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.

Один из ключевых вопросов, который обсуждается в рамках зерновой сделки, — возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Источник Reuters в украинском правительстве сообщал, что Киев готов пойти на такой шаг, если в зерновую сделку включат больше украинских портов. Российские власти такую возможность исключили.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года. Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До начала конфликта на Украине на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS.

Также Россия требует возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, и переподключения Россельхозбанка к системе передачи межбанковских сообщений SWIFT. Банк потерял к ней доступ из-за санкций после начала спецоперации. Евросоюз отказался переподключать банк до окончания конфликта на Украине.