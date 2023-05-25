В Белом доме выступили против применения оружия США на территории России

Американская администрация утверждает, что выступает в диалоге с нынешними украинскими властями против применения поставляемых Соединенными Штатами вооружений для вылазок на территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает Politico.

«Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение [военной] техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять в том числе [непосредственно в диалоге] с украинцами», — заявил он.

По его словам, в настоящее время США расследуют сообщения о том, что американское оборудование и транспортные средства могли быть задействованы в Белгородской области.

Об атаке диверсантов на регион стало известно 22 мая. На территорию Белгородской области зашли пехота и бронетехника. Под обстрел попали около десяти населенных пунктов. Во время атаки диверсантов объявили режим контртеррористической операции, часть жителей эвакуировали. В результате погиб один человек, позже умерла еще одна мирная жительница. 13 человек пострадали.

Как пишет Financial Timеs (FT) со ссылкой на РДК, диверсанты действительно имели в своем распоряжении по меньшей мере два бронеавтомобиля MaxxPro и несколько Humvee. Диверсанты не стали раскрывать, откуда у них эта техника.

На следующий день Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов — были убиты 70 человек, уничтожены четыре БМП и пять бронеавтомобилей. Режим контртеррористической операции был снят.