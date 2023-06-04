Le Soir узнала о вопросах к Киеву из-за бельгийского оружия у диверсантов

МИД Бельгии (Фото: diplomatie.belgium.be)

Минобороны и МИД Бельгии свяжутся с украинскими властями из-за информации о появлении бельгийского оружия при попытке прорыва диверсантов в Белгородской области 1 июня, пишет Le Soir со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, в документах о поставках Украине бельгийского оружия отмечалось, что оно предназначено для украинских Вооруженных сил и для защиты Киевом своего населения и территорий.

Об использовании диверсантами оружия стран НАТО ранее сообщила The Washington Post. Так, у бойцов заметили винтовки бельгийского и шведского производства, шведский гранатомет AT-4, а также бронемашины с усиленной противоминной защитой, поставленные США и Польшей.

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